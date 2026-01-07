خبرگزاری رویترز نوشت: متحدان اروپایی از جمله فرانسه و آلمان در حال تدوین و هماهنگی یک برنامه مشترک هستند تا در صورت اقدام ایالات متحده برای در اختیار گرفتن گرینلند، واکنش هماهنگ نشان دهند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ خبرگزاری رویترز در قالب گزارشی اضافه کرد: یک منبع دولتی در آلمان اعلام کرده است که برلین «به‌طور نزدیک» با دانمارک و سایر کشور‌های اروپایی درباره گام‌های بعدی در قبال گرینلند همکاری می‌کند.

هم‌زمان وزیر خارجه فرانسه نیز گفت: این موضوع در نشست مشترک با همتایان آلمانی و لهستانی‌اش مطرح خواهد شد و تأکید کرده است «ما می‌خواهیم اقدام کنیم اما این کار باید به‌صورت جمعی و با شرکای اروپایی انجام شود.»

این گزارش افزود: یک مقام ارشد اروپایی تصریح کرده است که دانمارک باید محور هماهنگی واکنش اروپا باشد، هرچند به گفته وی کپنهاگ هنوز به‌طور مشخص اعلام نکرده چه نوع حمایت عملی از متحدان خود انتظار دارد. در روز‌های اخیر رهبران قدرت‌های بزرگ اروپایی و کانادا نیز با صدور مواضعی مشترک تأکید کرده‌اند که گرینلند متعلق به مردم آن است.

در ادامه آمده است: دونالد ترامپ در روز‌های گذشته بار دیگر تمایل خود برای به‌دست گرفتن کنترل گرینلند را تکرار کرده و این جزیره راهبردی را برای امنیت نظامی آمریکا حیاتی دانسته است. کاخ سفید نیز اعلام کرده که گزینه‌های مختلف، از جمله استفاده از توان نظامی در حال بررسی است؛ موضعی که با مخالفت صریح اروپا روبه‌رو شده است.

این گزارش اضافه کرد: وزیر خارجه فرانسه با اشاره به گفت‌وگوی تلفنی خود با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته است که روبیو احتمال حمله نظامی به گرینلند را رد کرده، هرچند نگرانی‌ها پس از عملیات اخیر آمریکا در ونزوئلا افزایش یافته و برخی مقامات اروپایی نگران تکرار سناریویی مشابه در گرینلند هستند.

در ادامه گزارش آمده است: دانمارک و دولت محلی گرینلند ضمن رد هرگونه فروش این جزیره، خواستار گفت‌وگوی فوری با واشنگتن شده‌اند. وزیر امور خارجه دانمارک تأکید کرده است که «فضای پرتنش و تهدیدآمیز باید جای خود را به گفت‌وگویی عقلانی بدهد.»

این گزارش در پایان می‌نویسد: گرینلند با وجود جمعیتی حدود ۵۷ هزار نفر به دلیل موقعیت راهبردی میان اروپا و آمریکای شمالی و همچنین منابع معدنی غنی، اهمیت ویژه‌ای دارد. مقام‌های دانمارکی ادعا‌های ترامپ درباره حضور گسترده کشتی‌های روسی و چینی در آب‌های اطراف گرینلند را رد کرده و داده‌های رهگیری کشتی‌ها نیز چنین حضوری را تأیید نمی‌کند.