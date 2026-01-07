پخش زنده
امروز: -
نخستین تمرین تیم ملی فوتسال کشورمان امروز چهارشنبه ۱۷ دی با حضور کادر فنی و ۲۰ بازیکن دعوتشده به اردو برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، وحید شمسایی سرمربی تیم ملی فوتسال در ابتدای این تمرین ضمن خوشامدگویی به امیرحمزه صدیقزاده، محمدمهدی اسماعیلپور و سوران بالکانه که برای نخستین بار به اردوی تیم ملی بزرگسالان دعوت شدهاند، گفت: پیش از شما بازیکنان بزرگی این پیراهن را به تن کردهاند و برای کشور افتخار آفریدهاند. این فقط یک پیراهن نیست، برای ما مثل پرچم ایران مقدس است و باید بدانیم چه مسئولیت مهمی بر عهده داریم. برای حفظ این موقعیت باید تلاش کنید و حقتان را بگیرید.
سرمربی تیم ملی فوتسال با تأکید بر اهمیت این اردو افزود: برنامه اردویی ما فشرده است و برای لحظهلحظه آن برنامهریزی کردهایم. دو دیدار تدارکاتی با تیم عراق پیش رو داریم که امیدواریم بدون مشکل برگزار شود. پس از این دیدارها، تمرینات را با ۱۴ بازیکن نهایی ادامه خواهیم داد. همه شما به یک اندازه شانس دارید و باید فقط به تیم ملی فکر کنید و تمام تمرکزتان روی ارائه بهترین کیفیتتان باشد. وظیفه ما در کادر فنی و اجرایی نیز فراهم کردن شرایط عادلانه و مناسب است تا دغدغهای جز تمرین نداشته باشید.
در ادامه این تمرین، بازیکنان علاوه بر کارهای بدنی، به انجام تمرینات ترکیبی، بازی در زمین کوچک، حفظ توپ، تمرینات تاکتیکی تیمی و انتقال پرداختند.
جواد اصغریمقدم بازیکن سابق تیم ملی فوتسال و یکی از مربیان فعال در فوتسال از مهمانان نخستین تمرین تیم ملی بود.
در این جلسه تمرینی دیوید راموس، محمود خوراکچی، شهاب سفالمنش، محمد طاهری و کاظم صادقی در کنار سایر اعضای اجرایی، پزشکی و رسانهای تیم حضور داشتند.