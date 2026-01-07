پخش زنده
مدیر طرح نهضت ملی مسکن فرهنگ شهر اهواز گفت: ۲۲۵ واحد مسکونی این طرح در دهه فجر امسال واگذار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جمعی از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن فرهنگ شهر اهواز با اشاره به اینکه پس از ۶ سال از شروع ساخت این واحدها و علیرغم پرداخت هزینههای مربوطه منازل خود را تحویل نگرفتهاند خواستار رسیدگی به این موضوع از سوی مسئولان مربوطه شدهاند.
مدیر طرح نهضت ملی مسکن فرهنگ شهر اهواز در گفتوگو با خبر ۱۷ شبکه خوزستان با اشاره به اینکه طرح نهضت ملی مسکن فرهنگ شهر اهواز دارای ۳۱۲ واحد مسکونی است، ادامه داد: ۹۰ درصد ساخت ۲۲۵ واحد مسکونی به پایان رسیده است و در حال حاضر پیمانکار در حال آماده سازی زیر ساختها میباشد.
خانچی با اشاره به اینکه در دهه فجر امسال این ۲۲۵ واحد آماده واگذاری هستند، بیان کرد: مابقی واحدها دارای پیشرفت ۷۰ درصدی هستند و در حال تکمیل میباشند.