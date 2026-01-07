فرمانده انتظامی ملکان اعلام کرد: در پی رصد اطلاعاتی و تماس مردمی چند انبار احتکار شده اقلام غذایی و مایحتاج عمومی کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ عادل ولیزاده افزود: اقلام کشف شده که شامل برنج، روغن، خرما و تخم مرغ است بیش از ۸۰ میلیارد ریال ارزش دارد.

فرمانده انتظامی ملکان به محتکران اقلام غذایی مردم هشدار داد: پلیس در این زمینه به صورت قاطع برخورد خواهد کرد و اگر کسی اقلام غذایی و کالاهای مورد نیاز مردم را احتکار کند با او به شدت برخورد و اموالش مصادره خواهد شد.