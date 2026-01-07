سهمیه ۹۵ میلیارد ریالی تسهیلات مکانیزاسیون به شهرستان گناباد و شهر کاخک اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی گناباد گفت: از سهمیه ۹۵ میلیارد ریالی تسهیلات مکانیزاسیون مصوب برای این شهرستان، ۷۰ میلیارد ریال به شعبه گناباد و ۲۵ میلیارد ریال به شعبه کاخک اختصاص یافته است.

اسماعيل قربانی افزود: ۵۸ درصد از این سهمیه برای خرید ادوات نوین کشاورزی به متقاضیان واجد شرایط است.

وی ادامه داد: تاکنون بیش از ۵۵ میلیارد ریال معادل ۵۸ درصد از کل سهمیه، برای خرید ۱۲ دستگاه ماشین‌ آلات و دنباله‌ بندهای کشاورزی به بانک معرفی شده است.

قربانی در ادامه به آمار جذب و پرداخت این تسهیلات اشاره و تصریح کرد: هم اکنون تنها در شعبه گناباد، ۲۵ میلیارد ریال معادل ۲۶/۵ درصد از سهمیه شهرستان، جذب و به متقاضیان پرداخت شده که برای خرید ۹ دستگاه تراکتور و دنباله‌بند هزینه شده است.