استان خراسان رضوی با کمترین نرخ بیکاری جایگاه سوم منطقه در سطح ملی را دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست اداره کل هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی گفت: تا نیمه دیماه ۴۵/۷ درصد از تعهد اشتغال امسال استان محقق شده است.
ناصر تقوایی در نشست کارگروه اشتغال استان افزود: علت اصلی عقب ماندگی این بخش تاخیر در ابلاغ تسهیلات اشتغال به استان است.
وی گفت: تعهد اشتغال امسال دستگاه های اجرایی خراسان رضوی ۱۳۹ هزار و ۵۲۶ نفر اشتغال را در برمی گیرد که تا ۱۵ دیماه امسال ۲۹ هزار و ۴۲۹ نفر از این تعهد محقق شده که معادل ۴۵/۷ درصد است.
سرپرست اداره کل هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی گفت: در این راستا ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای، زندان ها و نیز صندوق کارآفرینی امید بالاترین درصد تحقق را در بین دستگاههای اجرایی استان داشته اند و در سطح شهرستانی نیز مه ولات، نیشابور و تایباد پیشتاز اجرای تعهدات بودند.