امتحانات نیمسال اول دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مجازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اعلام کرد: بنا بر تصمیم معاونت آموزشی دانشگاه، کلیه امتحانات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در نیمسال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴ از روز یکشنبه ۲۸ دیماه به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
بر اساس این اطلاعیه، برنامه جدید امتحانات حداکثر تا سهشنبه ۲۳ دیماه از سوی معاونت آموزشی دانشکدهها اعلام خواهد شد. ضمنا برنامه کلاسها و امتحانات دانشجویان بینالملل متعاقبا از سوی مدیریت امور بینالملل دانشگاه اعلام میگردد.
همچنین نحوه برگزاری امتحانات (مجازی یا حضوری) دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه نیز حداکثر تا روز سهشنبه ۲۳ دیماه اعلام میشود. براساس این تصمیم، برنامههای آموزشی و امتحانات کارآموزان، کارورزان و دستیاران همچنان به صورت حضوری برقرار میباشد. در صورت ابلاغ اطلاعیههای جدید، متعاقبا اعلام خواهد شد.