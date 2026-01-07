در حالی که برخی تجمعات مردمی با هدف اعتراض به وضعیت معیشتی شکل گرفته، عده‌ای فرصت‌طلب با اقدامات خشونت‌آمیز، این اعتراضات را به سمت اغتشاش سوق داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ تیراندازی، ایجاد رعب و وحشت، تخریب اموال عمومی و تهدید جان و مال مردم، سه ضلع مثلث اهداف اغتشاشگران در روز‌های اخیر بوده است.

این افراد با موج‌سواری بر تجمعاتی که به بهانه مطالبات معیشتی برگزار می‌شود، تلاش کرده‌اند فضای مطالبه‌گری مدنی را به صحنه ناامنی و بی‌ثباتی تبدیل کنند؛ اقدامی که موجب نگرانی شهروندان و اخلال در نظم عمومی شده است.