به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در چهارمین نشست کارگروه اجرایی ماده ۱۳ آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم که با حضور مسعود پزشکیان در حال برگزاری است، آخرین اقدامات انجام‌شده در حوزه اجرا، حمایت از خانوار‌ها و تدابیر ویژه برای تأمین و توزیع کالا‌های اساسی و همچنین بسته حمایت دولت از بنگا‌های اقتصادی متأثر از سیاست جدید ارزی، بررسی می‌شود.

همچنین در این نشست، گزارش‌های تفصیلی وزیران امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی درباره عملکرد دستگاه‌های مربوطه در اجرای مصوبه، میزان پیشرفت برنامه‌های حمایتی و اقدامات انجام‌شده برای حفظ ثبات بازار و تقویت امنیت غذایی کشور در حال ارائه است.

این کارگروه با هدف هماهنگی بین بخشی، ارتقاء اثربخشی سیاست‌های حمایتی و صیانت از معیشت مردم، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر، تشکیل شده است و نتایج آن، مبنای تصمیم‌گیری‌های اجرایی دولت در عرصه امنیت غذایی و مدیریت آثار اقتصادی سیاست‌های کلان، قرار خواهد گرفت.

این کارگروه که در پی مصوبه هیئت وزیران تشکیل شده، تاکنون سه نشست با حضور گروه اقتصادی دولت، نمایندگان قوه قضائیه و مقننه، رئیس سازمان صدا و سیما و نماینده ارگان‌های مربوطه در محل بانک مرکزی به ریاست رئیس کل این بانک برگزار کرده است.

تصمیم‌گیری در عرصه‌های اجرا و تسهیل‌گری در زمینه واریز یارانه به حساب سرپرست خانوار، حمایت از خانوار‌ها در قالب تسریع در فرایند تأمین و توزیع کالا‌های اساسی، تأمین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی با ابزار‌های زیر خط ترازنامه‌ای با کمترین آثار تورمی، تدوین و تصویب بسته حمایت از بنگاه‌های اقتصادی متأثر از سیاست جدید ارزی، موضوعات اصلی مباحث در نشست‌های اخیر این کارگروه بوده است.