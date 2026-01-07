امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

آخرین خبر‌ها از حیاط دولت ۱۴۰۴/۱۰/۱۷

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۱۷- ۲۱:۱۶
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۱۴۰۴-۱۰-۱۵
پایان اعتکاف، آغاز مسیری جدید در زندگی
پایان اعتکاف، آغاز مسیری جدید در زندگی
۱۴۰۴-۱۰-۱۵
گشت مشترک تعزیرات در کارخانه‌های تولید لبنیات
گشت مشترک تعزیرات در کارخانه‌های تولید لبنیات
۱۴۰۴-۱۰-۱۵
جلسه شورای عالی قوه قضائیه ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
جلسه شورای عالی قوه قضائیه ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۱۴۰۴-۱۰-۱۵
خبرهای مرتبط

دولت در تامین هدفمند یارانه بخش‌های آسیب‌پذیر تولید و صنعت مصمم است

همه دستگاه‌های اقتصادی موظف به اقدام جدی برای ارتقای معیشت مردم هستند

وزیر جهاد کشاورزی: هیچ کمبودی در کالا‌های اساسی نداریم

توضیحات وزیر ارشاد درباره کاغذ و ارز ترجیحی

پاسخ اعضای دولت به پرسش خبرنگاران

برچسب ها: حیاط دولت ، اعضای دولت ، جلسه هیات دولت
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 