پخش زنده
امروز: -
معاون رئیسجمهور ونزوئلا با رد هرگونه مداخله خارجی تأکید کرد سرنوشت این کشور تنها به دست مردم و دولت قانونی آن تعیین میشود و هیچ عامل بیگانهای بر کاراکاس مسلط نخواهد شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس به نقل از رسانههای ونزوئلا؛ دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا در اظهاراتی مداخلهجویانه و جنجالی از طرح خود برای تصاحب منابع انرژی ونزوئلا پرده برداشت. وی روز سهشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال مدعی شد که دولت ونزوئلا قرار است تا ۵۰ میلیون بشکه نفت به ایالات متحده تحویل دهد؛ نفتی که به گفته وی درآمدهای حاصل از آن تحت کنترل مستقیم کاخ سفید خواهد بود.
ترامپ در این پیام با اشاره به نهادی که آن را مقامات دولت موقت نامید، نوشت: مقامات موقت در ونزوئلا بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون بشکه نفت با کیفیت بالا و تحریم شده را به ایالات متحده تحویل خواهند داد.
رئیس جمهور آمریکا در ادامه با ادبیاتی که نشاندهنده تلاش برای تسلط بر شریانهای اقتصادی کاراکاس است، افزود: این نفت به قیمت بازار فروخته میشود و پول آن از سوی من، به عنوان رئیسجمهور ایالات متحده کنترل خواهد شد تا تضمین شود که به نفع مردم ونزوئلا و ایالات متحده استفاده میگردد.
این اظهارات که به نظر میرسد تلاشی برای مشروعیتزدایی از دولت مستقر در کاراکاس و هماهنگی برای یک گذار سیاسی اجباری است، با واکنش صریح و فوری مقامات عالیرتبه ونزوئلا مواجه شد.
به گزارش شبکه تلویزیونی دولتی ونزوئلا (VTV)، دلسی رودریگز معاون اجرایی رئیسجمهور ونزوئلا بلافاصله پس از انتشار این ادعاها، موضع رسمی کشورش را اعلام کرد. وی که در مراسم آغاز به کار کمیسیون ستاد عالی کشاورزی-غذایی و صنعتی سخن میگفت، هرگونه حکمرانی عوامل خارجی بر ونزوئلا را تکذیب کرد.
رودریگز با کنایه به تلاشهای واشنگتن برای تعیین تکلیف برای ملتهای مستقل گفت: ما اینجا در کنار مردم حکومت میکنیم؛ دولت ونزوئلا بر کشور ما حاکم است و نه هیچکس دیگر. هیچ عامل خارجی وجود ندارد که بخواهد بر ونزوئلا حکومت کند.
وی همچنین در پاسخ به فشارهای سیاسی و تهدیدات ضمنی مطرح شده از سوی مقامات آمریکایی، با لحنی قاطع اظهار داشت: شخصاً به کسانی که مرا تهدید میکنند میگویم: سرنوشت من را کسی جز خداوند تعیین نمیکند؛ و این تنها پاسخ من به آنهاست.
این تنشها در حالی بالا گرفته است که واشنگتن طی سالهای اخیر بارها با استفاده از ابزار تحریم و حمایت از مخالفان داخلی، سعی در تغییر نظام سیاسی در ونزوئلا داشته است؛ سیاستی که همواره با مقاومت دولت و ارتش این کشور آمریکای لاتین روبهرو شده است.