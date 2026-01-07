توزیع بسته های معیشتی در کلات
سبدهای معیشتی به ارزش بیش از یک میلیارد ریال با مشارکت خیران نیک اندیش در میان مددجویان کلات توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کلات گفت: این سبدهای معیشتی به مناسبت دهه بصیرت و در راستای حمایت از اقشار کم برخوردار، در میان مددجویان تحت حمایت این نهاد در مناطق صعب العبور دهستان پساکوه توزیع شد.
سعید رمضانپور افزود: سبدهای معیشتی شامل اقلام اساسی مورد نیاز خانوارها با مشارکت خیران تهیه شده بود.
وی ارزش ریالی این سبدهای کالا را بیش از یک میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: این اقدام با هدف ارتقای امنیت معیشتی خانوارهای نیازمند، تقویت روحیه همدلی اجتماعی و ترویج فرهنگ کمک های مؤمنانه انجام شده است.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کلات با قدردانی از همراهی و مشارکت خیران نیک اندیش، خاطرنشان کرد: کمیته امداد همواره تلاش می کند با اجرای برنامه های حمایتی و معیشتی، بخشی از نیازهای اساسی مددجویان را به ویژه در مناطق محروم و سختگذر تأمین کند.