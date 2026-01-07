آیین اعطای «سرو سیمین پارسی‌جان» به پاس خدمات استاد محمدعلی مجاهدی، پدر شعر آیینی ایران، در حوزه هنری قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،در مراسم اعطای «سرو سیمین پارسی‌جان» که با حضور جمعی از شاعران، هنرمندان و علاقه‌مندان به ادبیات آیینی برگزار شد، از سال‌ها تلاش استاد محمدعلی مجاهدی در عرصه شعر فارسی و آیینی قدردانی شد.

محمدعلی مجاهدی متولد ۱۳۲۰ در قم است و بیش از شش دهه در حوزه شعر آیینی فعالیت داشته است. او تاکنون بیش از ۲۰ مجموعه شعر و پژوهش در زمینه شعر عاشورایی و آیینی منتشر کرده و شاگردان بسیاری را در این عرصه پرورش داده است.

استاد مجاهدی به دلیل سبک ویژه در سرودن شعر مذهبی و عاشورایی، در محافل ادبی به «پدر شعر آیینی» شهرت یافته و آثارش در جشنواره‌های متعدد مورد تقدیر قرار گرفته است.

در آیین اعطای «سرو سیمین پارسی‌جان»، مسئولان حوزه هنری قم و دفتر پاسداشت زبان فارسی با اهدای این نشان، جایگاه والای استاد مجاهدی در پاسداشت زبان فارسی و شعر آیینی را یادآور شدند.