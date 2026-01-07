جمعی از هنرمندان شهرستان ابرکوه در قالب گروه هنری آینه با اجرای نمایش‌های مختلف، روایتگر تاریخ و فرهنگ مذهبی هستند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد این گروه تاکنون در شهر‌های مختلف به روی صحنه رفته و بیش از یکصد نفر از قشر‌های مختلف مردم ابرکوه در این گروه فعالیت دارند.

موضوع همه ی کار‌های نمایشی این گروه، تاریخی و مذهبی است و در آنها حقانیت و مظلومیت اهل بیت و ائمه اطهار تبیین می‌شود.

نمایش‌های این گروه در شهرستان ابرکوه رایگان بوده و به عشق مردم تلاش دارند تا نمایش‌هایی پرمحتوا و هنرمندانه و تاثیرگذار اجرا کنند.