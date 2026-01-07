پخش زنده
اصلاح سیاستهای ارزی و واردات نهادهها نتوانسته است از بحران کمبود نهادهها در صنعت دام و طیور بکاهد. تولیدکنندگان با مشکلات تأمین ارز و افزایش قیمتها روبهرو هستند و کارشناسان تغییر رویکرد دولت به حکمرانی بازار غذا را خواستار هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای مصطفی سید مصطفوی دبیر انجمن تولید کنندگان مکمل و کنستانتره در انجمن دام، طیور و آبزیان و آقای اسحاق بندانی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران میهمانان حضوری و آقای مجید حسنی مقدم سرپرست دفتر بازرگانی داخلی و تنظیم بازار وزارت جهاد میهمان تلفنی برنامه میز اقتصاد شبکه خبر با موضوع (الزامات پایداری تولید دام و طیور با اصلاح ارز واردات نهادهها) بودند.
مجری: یکی از موضوعات مهمی که این روزها باید به آن پرداخته شود مسئله الزامات پایداری تولید دام و طیور با اصلاح ارز و واردات نهادهها است در حوزه کشاورزی ما موضوعات بسیار متعددی را در میز اقتصاد بررسی میکردیم امروز هم موضوع ما بسیار مهم است همانطور که میدانید دولت اعلام کرده که از این به بعد ارز نهادهها و ارز کالاها از تالار دوم و فقط هم از درگاه بانک مرکزی پرداخت میشود و تامین میشود اولویتش هم اولویت عرضه است عرضه ارز و تامین آن و محور اصلی این سیاست هم تغییر رویکرد اختصاص ارز در ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره است به صورت یارانهها که حتماً هم خودتان خبرهایش را دنبال میکنید و میخواهند که مصرف کننده نهایی آن یارانه ارزی را دریافت کند میخواهیم ببینیم در حوزه کشاورزی و تامین نهادهها این موضوع چه تاثیری خواهد گذاشت این اصلاح سیاستها کی به نتیجه خواهد رسید.
سوال: آقای مصطفوی بیاییم سراغ این موضوع که فعلاً یک پایشی کنیم وضعیت فعلی نهادههای ما به چه صورتی است الان واحدهای تولیدی چقدر نهاده دارند تامینش به چه صورت است؟
مصطفوی: متاسفانه شاید بیش از ۷ ماه تا ۸ ماه پیش ما به تدریج وارد بحران تامین نهاده شدیم و البته قبل از آن هم این مورد بود منتها امیدواری داشتیم که این نهادهها تامین شود ولی در دو ماه گذشته دیگر به اوج عدم کفایت نهادهها رسیدیم و آنچه که وارد شده متاسفانه به دلیل اینکه اعتبار وارد کنندگان در سطح بین المللی به انتها رسیده فروشنده اجازه تخلیه بار را تا زمانی که پولش را نگرفته به وارد کننده نمیدهد به همین جهت ما کشتیهایی داریم در آبهای ایران و یا حتی در لنگرگاه، اما اجازه تخلیه ندارند گرچه بارها و بارها بانک مرکزی و مسئولان کشور قول دادهاند شما تخلیه کنید و در بازارگاه اینها را بارگذاری کنید ما پول میدهیم ولی به نظر میآید که در این کار موفق نبودهاند به همین جهت ما با کمبود شدیدی مواجه هستیم و افزایش قیمتهای دو ماده اصلی که مورد مصرف در تغذیه طیور دارند و البته دام هم همینطور است متاسفانه این افزایش قیمت باعث شد که یک مقدار زیادی از تولیدات ما تحت تاثیر این اقدام از بین برود و یا تخم مرغ جمع کردند و یا جوجههایی که به فروش نرفتند اینها منجر به معدوم کردن جوجهها شد.
سوال: علت فقط تامین ارز بوده؟
مصطفوی: علت فقط نبودن مواد اولیه مواد اولیه هم نبوده به خاطر اینکه ارز تامین نشده از مدتهای قبل و این مدتها طولانی شده قولی که بانک مرکزی داده بود که شما سه ماه بعد از ورود ما تامین میکنیم ارز شما را ولی این سه ماه شد ۴ ماه ۵ ماه ۶ ماه و حتی بعضی از کشتیها شاید دو سال است که ارز خود را نگرفتند به این جهت ما رفته رفته با کاهش عرضه ارز در حالی که پیش بینی میشد ما تولیدمان رو به افزایش باشد برای اینکه برنامه هفتم پیشرفت طبق آن چیزی که اعلام شده در سال اول خود ۲ میلیون و ۸۹۰ هزار تن گوشت مرغ فقط باید عرضه شود برای یک جمعیت حدود ۹۰ میلیون نفر متاسفانه هم در سال گذشته و هم امسال ما با کاهش این مقدار مصرف روبهرو شدیم در نتیجه تعدیلی در میزان تولید به وجود آمد و الان که فکر میکنم که اگر به سرعت کامل تهیه مواد اولیه امکاناتش فراهم نشود شاید آسیب خیلی جدیتری را ببینیم.
سوال: آقای بندانی نکات خیلی مهمی را مطرح کردند آقای مصطفوی که یک بازده زمانی را شامل میشد عمده مشکلات تامین و عرضه نهاد حالا یک بخشش را گفتند همان خوش حساب نبودن وارد کننده نسبت به تامین بوده در سالهای گذشته منشاش را چه میدانید شما؟
بندانی: فرمودند بخشی ارز است همش ارز نیست حالا، چون ما این صحبتها را زیاد کردهایم عمده مشکلش در سطح برنامهریزی است واقعیتش این است که وزارت جهاد است شما اگر نگاه کنید آمار هفت ماهه تخصیص ارز امسال ما با سال پیش ما خیلی تفاوت آنچنانی نداشته حالا یک بخشی باید برنامهریزیهای خاصی میکردند خشکسالی را در نظر میگرفتند در نظر نگرفتند حتماً باید توجه میکردند کالاهای ما که شبکه توزیع مناسبی ندارند و یا کالاهایی که احتمال قاچاق آنها بالا است حتماً باید نحوه دادن یارانه مان را ما حتماً باید عوض میکردیم به موقع نسبت به این باید تصمیم گیری میکردیم نگرفتیم مشکلات انبوه شد تا رسیدیم به اینجا حالا اگر اجازه بدهید این بحثها دیگر زمانش گذشته دولت یک تصمیمی را گرفته و الان باید متمرکز شویم روی این الان باید این سوال را جواب بدهیم که آیا مسئله ما این است که آیا ما بلدیم بازار غذا را حکمرانی بازار غذا را درست انجام بدهیم یا نه.
سوال: بله اول ما ریشه یابی کنیم که مشکل کجا بوده و بعد ببینیم که چه حکمرانی باید روی این تصمیم جدید دولت اتفاق بیفتد؟
بندانی: بخش خصوصی متاسفانه جاهای مختلف متهم میشود اگر شما در ۱۵ سال اخیر را احصا کنید و بررسی کنید و نگاه کنید هیچ وقت بخش خصوصی نسخهای به اسم ارز ترجیحی به هیچ سیاست گذاری نداده است این موضوع اول من یک سوالی دارم خدمت شما بخش خصوصی رشید ما بخش خصوصی دلیر ما بخش خصوصی ما کنار مردم کنار کشور ایستاده شما در جنگ ۱۲ روزه ببینید کمبود کالا در بازار احساس کردید بخش خصوصی ما همین الان کشور اراده کند در هر جای دنیا بالاخره ما درک میکنیم بخش خصوصی ما به این بلوغ و به این فهم رسیده وقتی که قدرتهای بزرگ جهانی موجودیت ما را آمدهاند مورد هدف قرار گرفتند بخش خصوصی پای مردم پای کشور ایستاده امروز بخش خصوصی الان که دارم با شما صحبت میکنم ۴.۸ میلیارد دلار طلب از دولت دارد، اما همچنان با وجود اینکه این بخش امروز روی برانکارد ایستاده با وجود اینکه این بخش خصوصی همچنان مشکلات عدیدهای دارد ولی این بخش همچنان در کنار مردم ایستاده در کنار کشور ایستاده و نه کشور را رها کرده و نه مردم را رها کرده همچنان نسبت به تامین کالا دارد اقدام میکند، اما باید تمرکز کنیم روی حکمرانی مواد غذایی حکمرانی امنیت غذایی روی این خیلی باید تمرکز کنیم و ما به عنوان بخش خصوصی الزامات این حوزه را میگوییم بقیهاش دیگر دولت است که باید تصمیم بگیرد اختیارات لازم را هم دارد بر اساس قانون و پاسخگو هم باید باشد.
سوال: الان طرح اصلاح ارز ترجیحی که قرار شده در قالب یارانه به آخر زنجیره که من مصرف کننده هستم پرداخت شود به نظر شما در رفع این مشکلات موثر خواهد بود؟
بندانی: من میخواهم یک نقدی و یا الزاماتی را که میخواهیم بگوییم برای کمک به دولت است برای حداقل کردن هزینههای این طرح است ما یک بار مشابه این طرح را اجرا کردیم در سال ۱۴۰۱ این طرح را ما حول و حوش اردیبهشت ماه شروع کردیم بهمن ۱۴۰۱ پایان آن طرح را با ارزی که آقای فرزین اعلام کرد ۲۸ و ۵۰۰ پایانی بر آن طرح بود که شما میدیدید که قیمت شبکه نیمایی ما آن موقع ۲۴ و ۵۰۰ بود دلار آمریکا و قیمت بازار آزاد ما ۲۴ هزار تومان بود ولی این ۷ ماه بیشتر دوام نیاورد ما لازم است که از تجربیات گذشته درس بگیریم باید چه کار کنیم که اتفاق بیفتد ببینید اگر دولت تصمیم آزادسازی قیمت میگیرد باید بپذیرد که سطح مداخلهاش را تغییر بدهد دیگر نمیتواند هر بار به یک نیتی با یک بهانهای بخواهد بیاید در این بازار مداخله کند دولت بازیگر این بازار نیست دولت ناظر و تنظیمگر است این نکته اول که باید دولت این را توجه کند.
سوال: تنظیمگری را از چه طریقی میتواند انجام بدهد؟
بندانی: با ابزارهای مختلف در اختیار دارد از ابزارهای مالی در اختیار دارد ابزارهای دادن یارانه در اختیار دارد ابزارهای مختلف دارد ولی دیگر کاری به کار بازار نداشته باشد بازار عرضه و تقاضای خودش را تنظیم میکند موضوع بعدی این است که باید آن توجه کنیم و یک اصل بدیهی است اینکه باید عرضه و تقاضای واقعی را اجازه بدهیم شکل بگیرد برای اینکه این ساز و کار شکل بگیرد و از تجربه تلخی که سال ۱۴۰۱ ما داشتیم تکرار نشود ما باید روی متغیرهای اقتصاد کلانمان توجه کنیم ما باید حتماً روی کنترل تورم توجه کنیم ما باید حتماً نسبت به برابری قیمت ریال و ارز خیلی جهت بیشتری باید داشته باشیم اگر این اتفاق نیفتد و اگر قرار است روزانه با هر تنش اجتماعی با هر تنش اقتصادی نرخ ارز شما روی ویبره قرار بگیرد نتیجهاش بلاتکلیفی است یعنی اگر این بلاتکلیفی در شرایطی که با هر نرخی که دولت تصمیم میگیرد به صلاح خودش با هر نرخی بانک مرکزی به صورت پیوسته ارز را تامین کند، اما اگر قرار شد این ارز برود روی ببینید یکی از دوستان یک مثالی برای من زد بعد من مثال را نقل میکنم به نقل از ایشان گفت شما تصور کنید یک شتر را ببینید ما یک فرغون به این شتر بستهایم حالا این شتر بزرگ بلند میشود اراده میکند که بدود چه اتفاقی میافتد قطعاً آن فرغون شما تحمل این را ندارد اگر قرار است ارز با ابزارهای کنترل تورم یک ثبات نسبی نداشته باشد و پیش بینی پذیر نباشد ما مشکلات عدیدهای خواهیم خورد.
سوال: پیش بینی پذیریش چقدر در دست دولت است، نگاه کنید ما الان یک طرف ماجرا دولت را داریم که یک تصمیم بزرگ گرفته برای یک اصلاح و باید پای خودش را هم از اقتصاد بکشد بیرون و بشود تنظیم کرد از یک طرفی ما یک مجموعی از تولید کنندهها را در بخش خصوصی و بعضاً بخش دولتی داریم که باید با این طرح همراهی کنند شما به نظرتان به عنوان دو تا از مهمترین تولید کنندگان کشور کسانی که در سیاست گذاری بخش خصوصی هم دخیل هستید چقدر تولید کنندگان به این موضوع پایبند خواهد بود و همراهی خواهند کرد برای اینکه این جراحی اقتصادی مهم دولت انجام شود؟
بندانی: شما نگاه کنید از دیروز تا حالا من آمار دیروز را در سامانه بازارگاه گرفتم تولید کنندگان شما هنوز ارزی هم به آنها تخصیص ندادهاید حتی یک نرخ شفافی هم به آنها ندادهاید، اما تولید کنندگان شما ۳۰۰ هزار تن در سامانه بازارگاه عرضه کردند ۴۵ هزار تن جو عرضه کردم ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تن سویا عرضه کردند این وارد کننده شما است این بازیگر اقتصادی شما است سوال تولید کنندگان چطور بندانی تولید کنندگان هم شما ببینید بحث اصلی را الان از دست ندهیم آن را از خدمت شما عرض میکنم ببینید ما نباید بگذاریم که آسمان ارز کشور رها شود این را باید با هر ابزار ممکن وظایف ذاتی بانک مرکزی است این باید بتواند ابزارهای کنترل تورم یک ثبات نسبی در نرخ ارز ایجاد کند اگر این را ایجاد نکند چه اتفاقی میافتد یا شبکه تامین ما فروپاشیده میشود و یا اینکه چه اتفاقی میافتد ما زیر یک فشار اجتماعی میآیند چه کار میکنند یک نرخ ارز ترجیحی دیگری باز دوباره ایجاد میشود ما از الان بخش خصوصی دارد هشدارش را میدهد نه موافق ارز ترجیحی هستیم نه توصیهاش میکنیم و نه اصلاً به دنبالش هستیم و داریم هشدارها را هم میدهیم که این مسیرها را نروید حالا واحدهای تولیدی شما در قانون بودجه آمدهاید سوالتان راجع به واحدهای تولیدی بود شما در قانون بودجه اولیه که آمدید با نرخ حقوق ورودی یورو ۱۰۳ هزار تومانی چیزی حدود ۵۷۲ همت قرار شد که بیایید به یارانهها تخصیص بدهید حالا بعد این نرخ عوض شد ۱۱۲۵۰۰ تومان و بعد حالا شناور شما واحدهای تولیدیتان همانطور که ما دفاع از معیشت مردم دفاع از سفره مردم برای ما حیاتی است این خط قرمز ما است که سفره مردم باید ازش صیانت شود حفظ جریان تولید هم و خونی که در شریان تولید دارد میچرخد این هم برای ما مهم است نقدینگی واحدهای تولیدی برای ما مهم است در مقطع بسیار حساسی هستیم پایان سال است معمولاً در پایان سال واقعیتش این است که فشار ریال بر بازارهای ما زیاد است این را باید سریعتر تجهیز کنیم ضمن اینکه اگر قرار است ما این را پیش ببریم ما نیاز به نهاد داریم نیاز به ساختار داریم وزیر محترم دارند تلاش میکنند وزارتخانه دارد تلاش میکند دولت محترم دارد تلاش میکند، اما این نیاز به یک نهاد دارد نیاز به یک ساختار دارد که من مصرف کننده اگر امروز قیمت مرغ من با یک عددی رسید دست من بتواند سریع و هوشمند یارانهاش را حساب کند و بتواند جبران مافات کند.
سوال: آقای مصطفوی یکی از دغدغههایی که بین صحبتهای آقای بندانی هم بود قطعاً شما هم در واقع روی آن ممکن است تاکید داشته باشید این است که همیشه بخش خصوصی و تولید کننده نگران همین دخالتها است از طرف دولت در تعیین قیمتها این طرح حداقل در آستانهاش که قرار داریم و داریم میبینیم با این رویکرد است که دیگر دولت خیلی دخالت نکند در بازار و بیاید سهم تنظیمگری خودش را تقویت کند به نظر شما آیا این اتفاق میافتد و این طرح چه کمکی به رونق تولید خواهد کرد؟
مصطفوی: بله این حرف درست است اگر که این طرح تحولی که در مورد ارز پیش آمده به درستی اجرا میشد انتظار این بود که دیگر دولت دست از تعیین قیمتهای دستوری و بعضی از دستوراتی که نهایتاً داده میشود مثل اجازه صادرات، مثل بستن صادرات چیزهایی که تاثیرگذار است در روند تولید را دولت دست از آنها بردارد متاسفانه به نظر من اینطور میآید که دولت میآید یک بخشی از ارز را به عنوان ارز ترجیحی قلمداد میکند که به خودش این اجازه را بدهد که این دخالتها را بکند من خدمتتون عرض کنم با ۵۰ سال سابقهای که در کار تولید مرغ و تخم مرغ دارم و اینکه ۲۵ سالش در امور تشکلی بوده به اندازه کافی هم با بخش دولتی نشست و برخاست داشتهام رفته رفته در ۲۰ سال اخیر این شکل کار که دولت بیاید فقط به حرف بخش خصوصی گوش بدهد بوده ولی هرگز به حرف بخش خصوصی توجه نکرده راحتترین کار برای ما این است که همه چیز را در اختیار ما بگذارند قیمت هم بگذارند ولی دولت عاجز است از این کار حداقل در ۱۰ سال اخیر نتوانسته نیازهای ما را تامین کند الان آمده میگوید که ۲۸ و ۵۰۰ تومان را من به شما میدهم ۱۱۲ هزار تومان انتظارم هم این است که رقابت کامل اتفاق بیفتد همچین چیزی اتفاق نمیافتد به خاطر اینکه.
سوال: رقابت کامل در کجا؟
مصطفوی: رقابت کامل در تولید در بهبود کیفیت در بهبود راندمان کار این انتظار انتظار نابجایی است به خاطر اینکه ما سه ردیف حداقل امروز ارز داریم ظرف چند روز گذشته و شاید در یک روز گذشته ارز بازار آزاد یک جهش پیدا کرده و تا زمانی که یک نرخی بالا سر آن نرخی که ما داریم خرید مواد اولیه را انجام میدهیم وجود دارد انتظار اینکه رقابت پذیری به وجود بیاید هرگز به وجود نخواهد آمد این یک انتظار باطل است تجربه سال ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ این را به ما نشان داد تجربه سال ۱۳۹۷ به ما نشان داد و شاید دهها تجربه دیگری که ما در طول این مدتی که دولت به عنوان حکمران دارد این مسائل را مدیریت میکند دیدیم که هرگز اتفاق نیفتاده ما به هر حال آن چیزی را که احتیاج داریم این است که یک نرخ باشد.
سوال: دولت هم در واقع دارد میگوید که دنبال همین موضوع است؟
مصطفوی: ولی نکرده میتوانست بگوید به جای ۱۱۲ هزار تومان میتوانست بگوید ۱۴۰ هزار تومان ولی همان یک نرخ باشد و ارزی را که برای ملت است و در اختیار یک عدهای است این را بگیرد، چون به نظر من میآید که این بازی را دولت راه انداخته برای اینکه بتواند آن ارز را پس بگیرد.
سوال: در قدم اول آیا بالاخره ما یک کاری را داریم بعد از سالها انجام میدهیم در قدم اول آیا این تاب آوری وجود دارد که دولت هم بخواهد همچین کاری را کند؟
مصطفوی: خیر همین الان من یک آنالیزی را از قیمت مرغ دارم یک چیزی حدود ۱۶ درصد قیمت جوجه است ۱۶.۲ درصد ۵۸.۲ قیمت دانه است ۴/۶ بحث بهداشت است ۱.۹ درصد انرژی برق سوخت و آب است و ۱۹.۱ درصد سایر هزینه مثل اجاره و ... و ذالک شما فقط در همین حالت اول جوجه امروز در بازار جهانی قیمتش حدود ۴۵ سنت است این وقتی میخواهد بیاید وارد ایران شود یک کرایه حمل میخورد معمولاً جوجه را میآیند به خصوص جوجه مادر را با هواپیما حمل میکنند ولی اگر ما بخواهیم بگوییم که این را با اتوبوس و با کامیونهای مخصوصی حمل کنند این یک کرایه هم بهش میخورد میشود نزدیک به ۵۰ سنت دلار در مورد خوراک چیزی که برای ما ۹۰ درصدش ارز ترجیحی ۲۸ و ۵۰۰ تومانی بود امروز آن شده ۱۱۲۵۰۰ تومان متاسفانه ضرایبی هم که میخورد مثلاً میگویند که یک در هزار بابت این کار نیم درصد بابت آن کار وقتی عدد ارز بزرگ میشود آن اعداد هم بزرگ میشوند و یک هزینه سنگینی میشود، بنابراین ما برای اینکه بتوانیم برسیم به اینجا که نیاز اولیه ما برای خوراک و تولید جوجه فراهم شود که از طریق این دو عامل ما بتوانیم گوشت مرغ را تامین کنیم حالا یک میانگینی وزنی مثلاً دو و سه دهم کیلو با یک ضریب تبدیل ۱/۹ که میانگین کشوری ماه است در شرایط مطلوب اینها فراهم شود احتیاج به یک ثبات داریم تولید کننده فقط باید به فکر تولیدش باشد نباید به این فکر برود که امروز ارز بالا رفت پایین آمد چه اتفاقاتی افتاد وقتی این اتفاقها میافتد دیگر عملاً تولید کننده بسیاری از توانش میرود روی آنطور تنظیمگریها در صورتی که آنها وظیفه دولت است با یک سیاست گذاری صحیح و با یک مدیریت مطلوب بتواند این نیازها را تامین کند و بازار را از شر اینطور تلاطمها نجات بدهد.
سوال: به هر حال یکی از وظایفی که دولت باید انجام بدهد وظیفه تنظیمگری است و یکی از وظایفی که زیر مجموعهاش معرفی میشوند همین رفع نگرانی تولید کنندگان در حوزه نقدینگی است در همین یکی دو روز گذشته وزیر محترم گفتند که اعتبار خاصی را به این بخش اختصاص میدهند دیشب هم تاکید کردند به این موضوع دوباره که قرار است به زودی در قالب اعتبار این تامین نقدینگی برای تولید کنندگان محترم فراهم شود.
سوال: بله نکات مهمی بود و اگر واقعاً دولت بیاید به سمت تنظیمگری و وظایفش را در این حوزه بیشتر جدی بگیرد و انجام دهد فکر میکنم در آینده طبق صحبتهایی که همیشه اقتصاددانها اونهایی که تولید کننده هستند و یا فعالین این عرصه میگویند قطعاً ما به سمت اقتصاد بهتری خواهیم رفت در خدمت جناب آقای مجید حسنی مقدم سرپرست دفتر بازرگانی داخلی و تنظیم بازار وزارت جهاد هستیم آقای حسنی مقدم ما صحبتهای آقای وزیر را که دیشب بیان شده بود را الان هم با میهمانان و هم بینندگان یک بار دیگر مرور کردیم نحوه زمان تسهیلاتی که آقای وزیر اعلام کردند را برای ما یک مروری کنید چه قراری قرار است انجام شود توسط وزارت جهاد برای اینکه تامین نقدینگی بشود در این حوزه؟
حسنی مقدم: قبل از اینکه من این نکته را بگویم من یک مقدمه کوتاهی بگویم به هر حال ارز ترجیحی با این شرایط همه متفق القول بودند که باید تغییر کند بعضیها عنوان جراحی گذاشتند بعضیها عنوان اصلاح را گذاشتم و تصمیم گرفته شد که این یارانهها از حلقه اول به حلقه آخر برود و ارز ترجیحی هم که داده میشد به واحدهای تولیدی برای تولید کالاهای مختلف، چون بقیه اقلام قیمتش افزایش پیدا میکرد سهم این ارز ترجیحی در هزینه تمام شده کم شده بود به همین خاطر میگفتند که چرا ارز ترجیحی داده میشود ولی آن تاثیرگذاری هدف اصلی را بهش نمیرسد، چون سهم آنها داشت هی بهش اضافه میشد کم میشد یعنی در تولید مرغ یک مقطع ۷۰ درصد هزینه تمام شده مربوط به کالاهایی بود که با ارز ترجیحی داده میشد و این اواخر رسیده بود به کمتر از ۴۰ درصد این دلایلی بود که به هر حال تصمیم گرفته شد که اتفاق بیفتد ما چهار موضوع را فکر میکنم که برای این موضوع اصلاح ارز ترجیحی و یا سیاست ارزی باید مد نظر داشته باشیم یکی تامین کالا است که به نظر من اولویت اول است که باید اتفاق بیفتد فراوانی کالا و اطمینان خاطری که برای مردم باشد که کالا هست و خوشبختانه هست و تامین شده رصد بازار است رصد بازار به مفهوم اینکه روند توزیع روند قیمتها گزارشگیری شود و هر اقدامی که باید انجام شود کنترل فعالیتهای غیرمجاز که در بازار که حالا حوزههای نظارتی نظارت میکنند و نکته مهمی که جنابعالی گفتید تامین مالی است یعنی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی وارد کنندگان ما صنایع غذایی ما به نظر من بسیار مهم است، چون یکباره هزینهای که باید برای تامین منابع مواد اولیه بپردازند عدد معناداری شده.
سوال: ساز و کارش را به ما میگویید؟
حسنی مقدم: آقای وزیر هم گفتند ۵۰ همت برای سرمایه در گردش خود بانک مرکزی مستقیماً گذاشته برای حوزههای مختلف روش تعهدی را هم بانک کشاورزی در سامانه بازارگاه برای افرادی که نهاده میخرند اتوماتیک وار یعنی وقتی که نهاده را خرید میکنند و تایید میشود مبلغی که باید پرداخته شود به تامین کننده و یا بازرگان خود بانک کشاورزی پرداخت میکند با مدت معقولی و آن درصد سودی که میگیرد و به صورت تعهدی و اعتباری و آقای وزیر هم که تاکید کردند اتفاق میافتد این هم دارد روی آن کار میشود که در اسرع وقت این هم عملیاتی شود.
سوال: این ۵۰ همتی که شما گفتید آقای وزیر هم تاکید کردند روی آن برای چه مدت زمانی است؟
حسنی مقدم: این تا هر زمانی که لازم باشد یک دوره دو دوره سه دوره تا واحدهای تولیدی بتوانند.
سوال: یعنی دائماً این ۵۰ تا شارژ میشود یا کلش ۵۰ تا است؟
حسنی مقدم: ببینید واحدهای دام و طیور مثلاً در حوزه مرغ حداقل ۴ دور در سال ما جوجه ریزی داریم تا شش دوره هم داریم طبیعتاً باید تکرار شود ولی واحدهای پروار بندی عدد فرق میکند موارد فرق میکند برای واحدهای تولیدی هم همینطور برای روغن نباتی روغن کشی کارخانجات دیگر لبنیات به هر حال همه اینها سهمشان باید در بیاید و این عدد هم قطعاً اضافه خواهد شد اگر لازم باشد قطعاً اضافه خواهد شد.
سوال: پس بازه زمانی مشخصی الان در نظر ندارید برای این ماجرا؟
حسنی مقدم: بازده زمانی برای دوره زمانی که تولید طول میکشد تا برگشت کند سرمایه و بتواند واحد تولیدی این را بپردازد.
سوال: چه تمهیدات دیگری در این زمینه اندیشیده شده برای اینکه این جایگاه تنظیمگری دولت اتفاق بیفتد و ثبات در بازار ایجاد شود به خاطر اینکه اصل ماجرا این است که مردم ثبات را در بازار احساس کنند؟
حسنی مقدم: ببینید یک نکتهای که خیلی مهم است در ثبات کل زنجیره و همان تصمیمی که دولت گرفت برای کالاهای اساسی نرخ تاثیر ارز که در تالار دوم برای کالاهای اساسی دیده شده یک عدد مشخصی دیده شده، چون کالاهای اساسی شما نمیتوانید هر روز متغیر باشد و باید یک اطمینان خاطری برای تامین کننده باشد و کل زنجیره عددی باشد خوشبختانه عدد ۱۱۲۵۰۰ که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده برای نهادههای دامی و کالاهای اساسی تعیین شده که با نوسان روزانه مواجه نشود یک ثباتی باشد و تا هر زمانی که لازم باشد قطعاً این ثابت میماند و به روز میشود در سال ۱۴۰۱ از دی ماه که آن ۲۸۵۰۰ ایجاد شد بالاخره ضرورت بود، اما آنچه که گذشتیم و آنچه که باعث مشکلات شد ثابت بودن آن تا امسال بوده به نظر من اگر تا حدی هر سال اصلاح میشد شاید ما این اختلاف بین ارز ترجیحی.
سوال: اصلاً مشکل همین جا بود که به اینجا رسید ماجرا درست است آقای بندانی یک نکتهای را میخواستم به شما بگویند وقتی که این نرخ تاثیر ارز را گفتید بفرمایید آقای بندانی؟
بندانی: آقای حسنی مقدم واقعیتش این است که ما بخش خصوصی عدد برای ما مهم نیست یعنی الان شروع این طرح است ما الان بخش خصوصی از جاهای مختلف صحبت میشود متاسفانه انگشت اتهام هم میآید به سمت بخش خصوصی که بالاخره اینها از رانت و فلان منتفع میشدند ما همین عدد ۱۱۲ را که شما میفرمایید هیچ اصراری روی آن نداریم و معتقدیم که باید با ابزارهای کنترل تورم بانک مرکزی بتواند یک ثبات نسبی و یک پیش بینی پذیری مناسب در قیمت ارز ایجاد کند و فعالیت اقتصادی روتین و روال پیگیری شود اینکه الان ما یک نقطهای را ثابت کنیم و روی این نقطه ثابت بایستیم و این را دست نزنیم و یک ارز ترجیحی دیگری را از همین الان استارت بزنیم که شروع کنیم ما به عنوان بخش خصوصی مخالف هستیم.
سوال: آقای حسنی مقدم دقیقاً نکتهای هم که من میخواستم از خدمت شما بپرسم در ادامه مسیر همین بود الان نرخ تاثیر ارز دقیقاً موضوعی است که همیشه فعالان اقتصادی وقتی میآیند اینجا میشینند و راجع به مشکلاتشان صحبت میکنند یکی از مشکلاتی که از آن یاد میکنند همین نرخ تاثیر ارزی است که در واقع دولت مشخص میکند و سر همان نرخ هم میماند در حالی که در بازار یک اتفاق دیگری میافتد الان یک ازز ترجیحی جدید متولد نمیشود با این شکل؟
حسنی مقدم: من هم تایید میکنم فرمایش آقای بندانی را درست میفرمایند ما نباید به سمتی برویم که باز دوباره تجربه گذشته تکرار شود که مشکلات خاص خودش را دارد من فکر میکنم با آن تجربهای که وجود دارد بانک مرکزی قطعاً این را تلاش میکند که روندش را ببرد جلو به سمت اینکه الان بازار دارد رصد میشود الان نرخ تالار دوم همینطور هر روز دارد رصد میشود که ببینند به چه نرخی است و روند به چه صورتی است بنده هم پیشنهاد دارم که یکی از مهمترین نکاتی که میتواند موفق کند این طرح را جلوی تورم انتظاری را بگیری تورم انتظاری بالاخره ابعاد مختلفی دارد همه باید تلاش کنند اصلاً این طرح فقط صرف یک وزارتخانه یا یک نهاد نیست بخش خصوصی یا بخش دولتی ندارد موفقیت این طرح مخصوصاً در دوره گذار مهم است که همه دارند تلاش میکنند همه با هم متفق القول هستند هر روز جلسه برگزار میشود جلسه در سطح عالی برگزار میشود همانطور که در آیین نامه تدوین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم مصوبه دهم دی ماه هیئت وزیران پیش بینی شده هر روز دارد جلسه برگزار میشود مسائلی که هر روز میگذرد بررسی میشود و تصمیمات اتخاذ میشود.
سوال: در صحبتهای آقای مصطفوی وقتی ابتدای برنامه داشتند نکاتشان را میگفتند یکی از مهمترین نکاتی که مطرح کردند همین موضوع تامین نهادهها بود که از چندین ماه قبل تا الان انباشته شده و الان به مرحله رسیده که ایشان اسمش را گذاشتهاند مرحله بحرانی یعنی باید زودتر تامین شود الان آخرین وضعیت تامین نهادهها در سامانه بازارگاه به چه صورت است نگرانیهایی که در روزهای اخیر در مورد این ماجرا در تامین نهادهها وجود داشت آیا تصمیمی برای برطرف شدن فوری آنها وجود دارد یا خیر؟
حسنی مقدم: ببینید ما تقریباً روزانه چیزی حدود ۵۰ هزار تن نهاده اگر باشد یعنی نیاز ما تقریباً ۵۰ هزار تن ۳۰ هزار تن ذرت است حدود ۱۱ هزار تن کنجاله و ۸ تا ۱۰ هزار تن هم جو ما روز ۱۵ دی ماه ۶۸۲۰۸ تن نهاده فروخته شده در اولین روز اجرای طرح دومین روز که شانزدهم بوده ۸۰۷ هزار تن فروخته شده و امروز که روز سوم بوده تقریباً تا ساعت ۲ بعد از ظهر یک چیزی حدود ۴۳ هزار تن فروخته شده یعنی تا ۸ و ۹ شب این فرایند ادامه دارد یعنی روند اینطور که نشان داده میشود از عدد ۵۰ هزار تنی که من عرض کردم بیشتر است الان من گزارش گرفتم یعنی همین ساعت دو و نیم که گزارش گرفتم ۳۷۴ هزار تن ذرت روی تابلو وجود دارد ۴۶ هزار تن جو وجود دارد و ۱۱۴ هزار تن کنجاله.
سوال:برای اینکه وارد کنندهها تشویق شوند سریعتر این اقداماتشان را انجام بدهند هم برای تامین ارزشان و هم اینکه شما یک مشوقهایی را بگذارید برای اینکه اینها زودتر این کار را انجام بدهند و تولید کننده اینطور دستش خالی نباشد از تامین نهاده چه تمهیداتی اندیشیده شده؟
حسنی مقدم: عرض کردم مهمترین تمهیدی که به نظر من کمک میکند بحث سرمایه در گردش است که وقتی بازرگان عرضه میکند کالا را سریعاً به نقدینگی اش برسد و بتواند دوباره تامین مالی کند برای تامین ارز برود و تکرار شود و با ثبت سفارشی که دارد برود وارداتش را انجام بدهد مهمترین نکته را من در موفقیت این اجرا بحث پایداری تولید و پایداری تولید وابسته به این طرحی که عرض کردم سرمایه در گردش.
سوال: آقای مصطفوی نکتهای است بفرمایید؟
مصطفوی: ممنون از توضیحات آقای مقدم من هنوز خیالم راحت نیست بابت این توضیحات ۵۰ همت قرار است از طریق بانک کشاورزی که در عمل یکی از بانکهای ضعیف بوده در طول این ۴ تا ۵ سال اخیر این عددی نیست که خیال من را بابت تولید راحت کند ما به دنبال این هستیم که کل نیاز کشور طی ۱۵۰ کشتی پاناماکس ذرت و حدود ۷۰ تا ۷۳ کشتی پاناماکس سویا باید به شکل کاملاً مساوی در طول ۱۲ ماه بیاید وارد کشور شود حتی اگر در یک ماه ۱۰ تا کشتی ذرت بیاید کمبودی را که ماه قبل به خاطر ۵ تا کشتی که وارد شده جبران نخواهد کرد یعنی آن چیزی را که ما از دست دادیم در طی این دو ماه اخیر حتی اگر به دو برابر نیازهای ما تامین شود آن آسیب را ما خوردیم زیان را کردیم.
سوال: الان پیشنهادتان چیست؟
مصطفوی: پیشنهاد من این است که بسته به نیاز اولاً من باید مطمئن شوم که خریدهای صورت گرفته خریدهایی که باید صورت گرفته باشد آقای دکتر بندانی در فرمایشاتشان اشاره کردند ۴/۸ میلیارد دلار دولت است به وارد کنندگان وقتی وارد کنندگان اعتبار جهانی شان را الان دیگر از دست دادهاند و نمیتوانند خریدهای جدیدی را بر اساس شرایط قبل انجام بدهند یعنی اینکه خریدی در کار نیست.
سوال: آقای حسنی مقدم پاسخ میدهید این نکته را الان ما ۴/۸ میلیارد دلار به تولید کنندگان محترم و وارد کنندگان محترم بدهی داریم و این بدهی قرار است چه شکلی مستهلک شود؟
حسنی مقدم: این هم صورتجلسه شد بدهیهای قبل صورتجلسه شد و حرف منطقی است بالاخره بازرگان هم که میخواهد کالا را بیاورد باید منابع داشته باشد ببینید ما به عنوان معاونت توسعه بازرگانی و جهاد کشاورزی به تمام حلقه فکر میکنیم یک حلقه اگر نتواند کارش را خوب انجام بدهد بقیه حلقهها هم قطعاً نمیتوانند اگر بازرگان کالا نیاورد تولید معنا ندارد اگر تولید نداشته باشیم اصلاً واردات نهاد معنا ندارد بنابراین همه حلقهها مهم است این بدهی حرف حقی است باید داده شود صورت جلسه هم شده الان باید تلاش کنیم که این روند دوباره به حالت عادی برگردد و تامین نهاده شود و فعلاً هم که قیمت گذاری نشده باز هم عرض کردم بازار دارد رصد میشود که روند به چه صورتی میرود و انشالله که همین حالت باشد یعنی حالت عرضه و تقاضا باشد و همه هم رضایت داشته باشند و تامین کالا هم به موقع اتفاق بیفتد ۵۰ همت هم که فرمودند کاملاً درست میفرمایند آقای مصطفوی عدد درخواستی ما خیلی بیشتر است و امیدوار هستیم که این عدد به قطع یقین باید تامین شود و بقیه بانکها هم بیایند کمک.
سوال: برای اینکه بقیه بانکها کمک کنند چه ضمانت اجرایی دارید؟
حسنی مقدم: دیگر باید مدیران محترم بانک مرکزی باید کمک کنند که بالاخره بخش کشاورزی تولید غذای روزانه مردم را دارد تولید میکند کالای اساسی است اسمش روی آن است یعنی بخش کشاورزی در خدمت کل جامعه است و تولید کمک میکند در واقع به کل جامعه.
سوال: ممنون آقای حسنی مقدم، این طرح طرح بسیار بزرگی است بسیار آینده کشور به این طرحها بستگی دارد باید همه بانکها همه بخشها و ارکان کشور پای کار بیایند که این اتفاقی که تصمیم گرفته شده در موردش به درستی انجام شود به هر حال این طلب خیلی مهم است آن تامین خیلی مهم است و آن اعتبار وارد کننده و بعد تولید کننده ما آقای بندانی نکاتی که گفتن نکات بسیار مهمی است، اما یکی از اهداف این طرح را ما کاهش فساد در واقع در نظر گرفتیم شمار تولید کننده میگفتید که ما اصلاً ارز ترجیحی نمیخواستیم این فساد چطور با این طرح تسویه میشود و از بین میرود در اقتصاد ایران و در چه زمانی و در چه مدتی چرخه تامین و واردات و تولید چطوری میتواند منتفع شود؟
بندانی: اگر اجازه بفرمایید من به صورت کلیتر چند تا توصیه به دولت محترم داشته باشم و در همین اثنای توصیهها جواب سوال شما را هم میدهم ما باید از تجربیات گذشته درس بگیریم ما مادامی که قائم به شخص میخواهیم پیش برویم مشکل خواهیم داشت ما حتماً باید برویم به سمت ساختارسازی و نهادسازی و ساختارها و نهادها مسائلمان را پیش ببرند نه افراد ما باید در این طرح مراقب باشیم کمبود ایجاد نشود، چون واقعیتش این است که وضعیت ذخایر ممکن است نگران کننده باشد این را ما میتوانیم به دو روش جبران کنیم اینکه بانک مرکزی پیوسته پایدار تامین ارز را انجام بدهد حالا قیمتش به ما هیچ ارتباطی ندارد این مسئله خود دولت است حلش میکند، چون با توجه به قانون مبارزه با قاچاق ارز ما نمیتوانیم ارز خودمان را از جای دیگری تامین کنیم الا بانک مرکزی منشا ارز ما باید بانک مرکزی باشد این را تامین کند که ما به مشکل کمبود نخوریم، چون اگر به کمبود بخوریم مشکلات عدیدهای دامنگیر ما میشود ما باید برویم به سمت اصلاح ساختارهای ما دولت باید اعتیاد به داشتن امضاهای طلایی را فراموش کند سازمانها ساختارها نهادها افرادها باید فکر امضای طلایی را از سر به در کنند نکته بسیار مهمی است بحث بعدی ما هماهنگی بین دستگاهی در این طرحها انجام بدهد ببینید مدیران باید الان تصمیمات سخت بگیرند باید بروند به سمت اصلاح آمارهایشان در گذشته ما دیدیم مدیرانی که رفتند به سمت اصلاح ساختارها این مدیران باید صیانتهای مناسبی بگیرند این مدیران ممکن است با مشکلات عدیدهای روبهرو شوند حتی مشکلات سیاسی فشارهای اجتماعی مدیران را باید کمک کرد صیانت بخشی به این مدیران که طرحی را دارند انجام میدهند و قدرت خرید مردم هم باید در کوتاه مدت امروز کوتاه مدت را شما دارید با یارانه تامین میکنید شما اجازه ندارید در بلند مدت زندگی و معیشت مردم را به یارانه متکی کنید در بلند مدت حتماً سایر بخشهای دولت باید بروم به سمت توسعه کسب و کارها باید بروم به سمت افزایش اشتغال و افزایش بهرهوری و ما آنطوری بتوانیم این موضوع را جمع و جور کنیم.
سوال: اگر بخواهیم خیلی واضح و شفاف و روشن بگوییم این طرح و مدیریتی که شما فرمودید که باید شجاعانه وارد شود و از چیزی نترسد و حمایتم شود تاثیرش روی حذف رانتخوارها کجاست، چون مسئله ارز ترجیحی به شدت به رانتخوارها گره خورده بود و مردم هم دیگر متوجه این ماجراش هستند؟
بندانی: در هر جامعهای در هر بخشی را بگردید بالاخره شما ۵ درصد غیر نرمال که یک چیز طبیعی است ولی من قاطبه بخش خصوصی را بخشی شریف میدانم اینکه دنبال رانت باشد این نیست ببینید اینکه بخش خصوصی دنبال سودش باشد اگر نباشد شما باید به ایشان شک کنید، اما شما یک سیاستمدار هستید شما یک سیاست ورز هستید که شما دارید تعیین و تکلیف میکنید که جامعه ما کدام سمت برود ما در دین هم داریم شما زمینه را دارید فراهم میکنید شما زمینه را با همین اتفاقی که در کشور افتاده همین مشکلاتی که الان در حین اجرای طرح است اولاً اول طرح است قابل درک است باید رو به جلو برویم باید اصلاح کنیم و کمک کنیم اینها را ما داریم این نقاط ضعفی را که من خدمت شما عرض کردم حذف کنید دولت از خودش شروع کند من در فرمایشات آقای رئیس جمهور دیدم در قصه گرانسازی بنزین واقعی کردن قیمت بنزین فرمودند که ما اول ماشینهای خودمان را بنزین خودمان را دولت اول حذف رانت را از ساختارهای خودش شروع کند امضاهای طلایی به فرد سازمان و نهاد را حذف کند اجازه بدهد ساختارها و سیستمها مسائل را پیش ببرد و بعد اگر ما یک طرحی را بخواهیم انجام بدهیم این طرح را باید با تمام الزاماتش انجام بدهید.
سوال: الان فکر میکنید که تمام الزامات شروع شده؟
بندانی: خیر شروع نشده من فکر میکنم جای کار دارد طبیعی هم هست باید کمک کرد به دولت این را اجازه بدهیم که کالیبره شود رو به جلو برود توسعهاش بدهیم تحقیق و توسعه برای همین جاها است اونجایی که نیاز دارد نهاد ساخته شود ساختار ایجاد شود ساختار همه این مسائل را پیش خواهد برد.
سوال: آقای مصطفوی بفرمایید؟
مصطفوی: ما فرض را بر این گذاشتیم با توضیحاتی که آقای مقدم دادند اینکه نیازهای اولیه ما در شرف تامین است طلب وارد کنندهها را میدهیم برای خریدهای جدید هم پول در اختیار میگذاریم فرض بر این است، بحث دوم این است که ما تولید کنیم تولید ما ارتباطی به آن ندارد اگر مواد اولیه باشد همه تولید کنندگان ما همانطور که آقای بندانی توضیح دادند همه هستند همه حاضر هستند تولید خواهند کرد ولی چی باید بخرد این باید ذرتی را که قبلاً میخرید ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان الان باید بخرد بین ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان کنجاله سویا که میخرید ۲۲ هزار تومان الان باید بخرد ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان پس یک نیاز نقدینگی دارد این نیاز به نقدینگی را.
سوال: البته دو سه ماه اخیر داشت این اتفاق میافتاد درست است همین خرید اتفاق داشت میافتاد به قیمت آزاد؟
مصطفوی: خیر ناگزیر بودند به همین جهت عرض کردم که ساختار تولید ما آسیب خورد، یک ماه دیگر ماه رمضان شروع میشود یک ماهی است که به هر صورت در آن ماه باید میزان تولید ما افزایش پیدا کند بعد از آن عید نوروز و تعطیلات نوروز است اینها ایام پرمصرف هستند ما درست برعکسش رفتیم ما تولیدمان کاهش پیدا کرد، بنابراین برای اینکه جلوی شدت گرفتن این آسیب را بگیریم باید تامین مالی با نظر حمایتی باشد نه اینکه بانک بگوید من ۵۰ همت میخواهم به شما بدهم بهرهاش هم در سال ۲۲ درصد است همچین چیزی را هیچ کسی قبول نمیکند باید بدون نیت سود از طریق بانکهایی نقدینگی در اختیار کل تولید کنندگانی که آمدهاند در سامانه بازارگاه خریدشان را انجام دادند صورت گرفته و اینها هم، چون جای دیگری وجود ندارد باید کل تولیدشان را از اینجا رقابت در بازار شروع میشود حتی اگر که یکسان باشد نرخ ارز وارد کنندگان هم با هم رقابت میکنند ما بارها این تجربه را داشتیم فکر میکنم سال گذشته در اثر رقابت قیمت این مواد اولیه زیر قیمتهای اعلام شده دولتی بود یعنی به این آسانی.
سوال: الان به نظر شما این اتفاق میافتد؟
مصطفوی: اگر که دولت وظایفش را به درستی انجام بدهد به نظرم میتواند اتفاق بیفتد.
