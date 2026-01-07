اعلام محدودیتهای ترافیکی مراسم تشیع پیکر شهید امنیت در ایلام
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام محدودیتهای ترافیکی مراسم تشیع پیکر شهید امنیت ستوان سوم احسان آقاجانی در روز پنجشنبه ۱۸ دی ماه در شهرایلام را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ سرهنگ «کامران آرمان» رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام بیان داشت: به منظور هرچه باشکوهتر برگزار شدن مراسم تشیع و وداع با پیکر شهید امنیت محدودیتهای ترافیکی در شهر ایلام اعمال میشود که از شهروندان میخواهیم مانند همیشه با خادمان خود در پلیس راهنمایی ورانندگی در این زمینه همکاری و همراهی لازم را به عمل آورند.
وی افزود: بر این اساس از ساعت ۰۹۰۰ صبح روز پنجشنبه ۱۸ دی ماه تردد و توقف هر گونه وسیله نقلیه از زیر گذر و روگذر تقاطع رسالت و در طول خیابان آیت الله حیدری (شادآباد) تا میدان شهید کشوری و در ادامه از زیرگذر شهید کشوری و طول بلوار آزادی چهارراه مادر تا مصلای بزرگ امام خمینی (ره) و همچنین بلوار شهید بهشتی از نبش خیابان بشارتی تا میدان شهید کشوری ممنوع خواهد بود.