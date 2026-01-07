پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت: کالای اساسی مورد نیاز مردم در بازار استان موجود است و مردم نگران نباشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، اسفندیاری در برنامه زنده گفتگو ویژه خبری گفت: در خصوص گندم در استان هیچ گونه کمبودی نداریم.
وی با اشاره به اینکه شکر به اندازه در انبارهای استان موجود است افزود: برای روغن نیز مشکل خاصی نداریم و در حال آزاد سازی است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی تاکید کرد مردم از هر گونه خرید هیجانی پرهیز کنند گفت: سازمان جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت استان به صورت مستمر بر بازار نظارت دارند.
اسفندیاری همچنین با اشاره به اینکه برنج پاکستانی خریداری شده و ازاد سازی میشود افزود: برنج پاکستانی در استان به زودی نرخ گذاری می شود و به هم استانی ها اطلاع رسانی می شود.
وی همچنین با بیان اینکه در خصوص مرغ سه برابر نیاز استان تامین میشود که شرط اول تامین استان است گفت: تمام تلاشمان را گذاشتیم که استان دچار کمبود التهاب نشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی افزود: وقتی شرایط نرمال شود قطعا به شیوه گذشته به صورت مورد نیاز به استان همجوار آزاد سازی صورت می گیرد و با استانها صحبت می شود که در نرخها نظارت داشته باشند و افزایش نرخ نداشته باشند.
اسفندیاری گفت: مرغداران استان ما در عرضه قیمت پایین مرغ و تخم مرغ منصف هستند.