ریکاردو ساپینتو به ۳ بازیکن تیم فوتبال استقلال اجازه حضور در تمرین آبیها را نداد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ریکاردو ساپینتو سرمربی تیم فوتبال استقلال در تمرین امروز چهارشنبه ۱۷ دی آبیها اجازه تمرین به ۳ بازیکن را نداد.
رامین رضاییان، ابوالفضل جلالی و عارف آقاسی ۳ بازیکن استقلال بودند که در محل تمرین حاضر شدند، اما اجازه تمرین پیدا نکردند.
در تمرین امروز، رامین رضاییان بهصورت انفرادی و کنار زمین تمرین کرد و جلالی و آقاسی نیز به انجام تمرینات بدنسازی و وزنه زدن بسنده کردند.
بر اساس شنیدهها، اختلاف میان ریکاردو ساپینتو و این سه بازیکن همچنان حلنشده باقی مانده و سرمربی پرتغالی موضع خود را تغییر نداده است. ساپینتو به مدیران باشگاه اعلام کرده که از نظر فنی، رضاییان، جلالی و آقاسی میتوانند استقلال را ترک کنند؛ موضعی که نشان میدهد سرمربی آبیها تمایلی به بازگرداندن این بازیکنان به چرخه تمرینات گروهی ندارد.
در سوی مقابل، مدیران استقلال طی روزهای اخیر تلاشهایی را برای کاهش تنش و رسیدن به راهحلی گره گشا به کار گرفتند که تا این لحظه نتیجهای در بر نداشته است.