بر اساس آخرین گزارش‌ها از شاخص کیفیت هوا، تا ساعت ۲۰:۰۰ کیفیت هوای تعدادی از شهر‌های بزرگ و صنعتی کشور در شرایط ناسالم قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس اطلاعات سامانه پایش کیفیت هوای کشور، وضعیت هوای شهر‌های ارومیه با شاخص ۱۸۲، تبریز و البرز هر کدام با شاخص ۱۷۱، مشهد با شاخص ۱۶۳، تهران با شاخص ۱۶۲ و اصفهان با شاخص ۱۵۳ در محدوده قرمز و ناسالم برای همه گروه‌ها ثبت شده است.

همچنین کیفیت هوای شهر‌های قزوین با شاخص ۱۳۸، اهواز با شاخص ۱۳۰، قم با شاخص ۱۲۲ و استان مرکزی با شاخص ۱۱۳ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

کارشناسان بهداشت و محیط زیست توصیه می‌کنند؛ در چنین شرایطی، کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و سایر شهروندان نیز فعالیت‌های طولانی‌مدت در هوای آزاد را کاهش دهند.