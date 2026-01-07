به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،معاون پژوهشی جامعه المصطفی العالمیه با اشاره به اینکه این مجموعه در سال‌های اخیر فعالیت‌های پژوهشی قابل توجهی داشته است گفت:این اجلاس با هدف ارتقا جایگاه علمی بین المللی جامعه المصطفی، نهادینه سازی موضوع نظریه پردازی نقد و مناظره علمی روشمند، توسعه تولید علم و ارائه نظریات نو، تقویت دیپلماسی علمی و همکاری‌های دانشگاهی بین المللی و جهت دهی موضوعی به کرسی‌ها بر اساس نیاز‌های جهانی منطقه‌ای و کشور‌های هدف برگزار شد.

علیرضا عابدی نژاد گفت:تاکنون بیش از ۷۰۰ کرسی در موضوعات متنوع دانشی و پژوهشی برگزار شده است.

وی با اشاره به اینکه در این برنامه از ارائه کنندگان برتر نظریه‌ها تقدیر شد افزود: برنامه‌ریزی این مجموعه این است که با وضعیت شناسی برای آینده و حرکت تکاملی این حرکت علمی را بهبود بخشیم.