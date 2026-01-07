معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه تمرکز روی دشمن و شناخت آن ضروری است گفت: دشمن منطقه‌ای و فرامرزی ما نه قابل اعتماد و نه قابل پیش‌بینی است.

دشمنان ما نه قابل اعتمادند و نه قابل پیش‌بینی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار معروفی، معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در اجلاسیه ششمین سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار داشت: فرمانده جبهه مقاومت در طول ۲۱ سال مسئولیت خود هیچ‌گونه حق مأموریت خارجی دریافت نکرد و با زهد و گذشت از مال، وابستگی‌های مادی را از خود زدود.

وی گفت: «شهید سلیمانی با نهادینه کردن گذشت از مال، تمام وابستگی‌های مادی را از خود زدود تا بتواند در راه خدا خالصانه معامله کند.» «او که ۲۱ سال در مقیاس جهان اسلام فرماندهی کرد، حتی یک ریال به عنوان حق مأموریت خارجی دریافت نکرد.»

سردار معروفی اضافه کرد: «اوج این زهد در بیت‌الزهرا نمایان شد؛ حسینیه‌ای که حاج قاسم چهار ماه پیش از شهادت، آن را وقف حضرت زهرا (س) کرد و اصرار داشت حتی نامی از او بر سردر آن نباشد.»

وی تأکید کرد: کسی که می‌خواهد جانش را فدای آرمان کند، نباید عقبه مادی داشته باشد؛ چرا که حب دنیا ریشه تمام خطاهاست. حاج قاسم نماد شهیدانی است که سبک‌بال به سوی معبود شتافتند. معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج مستضعفین گفت: در حاشیه مراسم سالگرد شهید میرحسینی، زمانی که دختر خانمی از سیستان با نگرانی از نقشه‌ی صهیونیست‌ها برای ترور سردار گفت، حاج قاسم با لبخندی که حکایت از آرامش درونی‌اش داشت: من ۳۷ سال است در کوه و دشت و دریا به دنبال این لحظه‌ام.

سردار معروفی گفت: انقلابی بودن فریاد زدن بر سر افراد یا توهین کردن نیست؛ انقلابی یعنی به منطق دین و اهل بیت و منطق امام مربوط می‌شود و انقلابیون در عرصه سیاسی و دیپلماسی، مسئولین سیاسی و همه عزیزان، حاج قاسم سیاست را اخلاقی کرد، نه اخلاقش را سیاسی.

وی ادامه داد: این را در دانشگاه‌ها تدریس کنید. سیاست او اخلاقی و مبتنی بر منافع نظام و ملت بزرگ ایران و انقلاب اهل بیت بود. او به منافع جهان اسلام و مسلمین و دفاع از آزادگان سراسر جهان توجه داشت. معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: تمرکز روی دشمن و شناخت آن ضروری است؛ زیرا دشمن منطقه‌ای و فرامرزی ما نه قابل اعتماد است و نه قابل پیش‌بینی.

معاون فرهنگی اضافه کرد: در همین جنگ ۱۲ روزه، گفتند که جنگ فرماندهی کردیم و مذاکرات بهانه و پوششی بود. دوباره تهدید کردند. این دشمن، قابل پیش‌بینی نیست و حدی ندارد و دشمن‌شناسی شهید سلیمانی فوق‌العاده بود میگفت بر روی دشمن متمرکز شوید تا وحدت و تولید قدرت ایجاد شود. معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج مستضعفین گفت: در تبیین حقیقت انقلاب اسلامی، شهید سلیمانی به کمک می‌آید و به ظاهر، او یک شخصیت نظامی بود ولی اولین کسی که در جامعه ما فریاد زد برجام یک ضلعی نیست بلکه سه ضلعی است، شهید حاج قاسم سلیمانی بود.

وی ادامه داد: او به بحث‌های هسته‌ای و موشکی پرداخت و فریاد زد این مسائل فقط یک بعدی نیستند. بحث منطقه و مسئله موشک جدی است و بازدارندگی ملت ایران را نشان می‌دهد و اکنون پس از ۶ سال، ما درک می‌کنیم که تبیین حقیقت منافع ملت هم ضروری است. اینها در حوزه انقلابی‌گری حاج قاسم قرار دارند.