به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ستاد انتخابات کشور در هفتمین اطلاعیه خود اعلام کرد: ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات شورا‌های اسلامی شهر از ۲۱ تا ۲۷ دی به‌صورت غیر حضوری و در سامانه وزارت کشور انجام می‌شود. بر اساس این اطلاعیه، ثبت‌نام از داوطلبان شورا‌های اسلامی روستا نیز از ۲۴ تا ۳۰ بهمن انجام می‌گیرد.

هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا، یازدهم اردیبهشت سال آینده در سراسر کشور برگزار می‌شود؛ انتخابات شورای اسلامی شهر تهران برای نخستین‌بار به‌صورت تناسبی خواهد بود.