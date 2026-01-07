به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،حجت الاسلام والمسلمین مرتضی وافی رئیس بنیاد بین المللی صحیفه سجادیه امشب در ادامه سلسله برنامه‌های «۱۱شب۱۱مسجد» که به مناسبت دهه بصیرت و به همت جمعیت حامیان انقلاب اسلامی استان قم در مسجد امام حسن عسکری پردیسان برگزار شد گفت: قرآن کریم در سوره مبارکه عنکبوت می‌فرماید" أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَکُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا یُفْتَنُونَآیا مردم گمان کرده‌اند، همین که بگویند: ایمان آوردیم، رها می‌شوند و آنان [به وسیله جان، مال، اولاد و حوادث]مورد آزمایش قرار نمی‌گیرند؟ این آیه شریفه حکایت از سنت‌های الهی دارد، همه انسان‌ها دچار امتحان و فتنه می‌شوند و کسی نمی‌تواند ادعا کند مورد ابتلاء و آزمایش قرار نمی‌گیرد.

وی افزود: بزرگ فتنه شناس عالم حضرت مولی الموحدین علی بن ابی طالب علیه السلام فرمایشات بسیار مهمی راجع به فتنه و فتنه شناسی دارد که سید رضی ره بخشی از آن را در نهج البلاغه شریف آورده است.

حجت الاسلام والمسلمین وافی خاطرنشان کرد: طبق فرمایش مولا امیرالمومنین علی علیه السلام ریشه‌های فتنه از هواپرستی و دوری از احکام و دستورات الهی سرچشمه می‌گیرد و انسان گرفتار می‌شود، این دست از فتنه‌ها گناهان معمولی نیستند که صرفا ناشی از مکر شیطان باشند.

رئیس بنیاد بین المللی صحیفه سجادیه گفت: حضرت سجاد علیه السلام تصریح می‌کنند که خداوندا دشمن آشکاری بنام شیطان در مقابل ما قرار دارد که لحظه به لحظه درصدد اغوا و فریب انسان است و مدام شمشیر خود را برای نبرد با ما تیز می‌کند.

وی افزود: در طول تاریخ همواره جریان نبرد و جنگ بین حق و باطل وجود داشته است و لحظه‌ای نبوده که این درگیری وجود نداشته باشد.

حجت الاسلام والمسلمین وافی گفت: خدای متعال در قرآن کریم سوره مبارکه انبیاء فرموده " وَلَقَدْ کَتَبْنَا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّالِحُونَ و همانا ما پس از تورات در زبور نوشتیم که زمین را بندگان شایسته ما به میراث می‌برند؛ دشمنان نگران این هستند که جریان حق راه نهایی خود را پیدا کند و آنها برای همیشه از بین بروند، اما قرآن کریم تصریح می‌کند همه تلاش آنها از بین می‌رود و همانند این است که بخواهند نور خدای متعال را با فوت کردن خاموش کنند ولی خدا اراده کرده است این نور بماند، این چشم انداز و آینده دنیاست که حتما واقع می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین وافی با اشاره به اهمیت جنگ نرم و لزوم مقابله با آن در عرصه‌های گوناگون خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری چندی قبل به دوران حضرت امیرالمومنین علیه السلام و شکست جبهه آن حضرت در عرصه جنگ نرم اشاره کردند، جنگ نرم و نداشتن بصیرت به تنها برای شکست جبهه حق کافیست هرچند که از حیث نظامی و جنگ سخت قوی باشد.

وی در پایان گفت: در جنگ ۱۲ روزه شاهد بصیرت و انسجام مثال زدنی ملت ایران مقابل دشمنان اسلام و انقلاب بودیم، لازم است طبق فرمایشات رهبری معظم انقلاب این وحدت و انسجام را بیش از پیش حفظ کنیم.