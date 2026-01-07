پخش زنده
امروز: -
رئیس بنیاد بین المللی صحیفه سجادیه با اشاره به اینکه مسیر نصرت دین الهی از طریق یاری ولی خداست بر لزوم بهره گیری از سلاح برنده «دعا» در مقابل دشمن تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،حجت الاسلام والمسلمین مرتضی وافی رئیس بنیاد بین المللی صحیفه سجادیه امشب در ادامه سلسله برنامههای «۱۱شب۱۱مسجد» که به مناسبت دهه بصیرت و به همت جمعیت حامیان انقلاب اسلامی استان قم در مسجد امام حسن عسکری پردیسان برگزار شد گفت: قرآن کریم در سوره مبارکه عنکبوت میفرماید" أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَکُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا یُفْتَنُونَآیا مردم گمان کردهاند، همین که بگویند: ایمان آوردیم، رها میشوند و آنان [به وسیله جان، مال، اولاد و حوادث]مورد آزمایش قرار نمیگیرند؟ این آیه شریفه حکایت از سنتهای الهی دارد، همه انسانها دچار امتحان و فتنه میشوند و کسی نمیتواند ادعا کند مورد ابتلاء و آزمایش قرار نمیگیرد.
وی افزود: بزرگ فتنه شناس عالم حضرت مولی الموحدین علی بن ابی طالب علیه السلام فرمایشات بسیار مهمی راجع به فتنه و فتنه شناسی دارد که سید رضی ره بخشی از آن را در نهج البلاغه شریف آورده است.
حجت الاسلام والمسلمین وافی خاطرنشان کرد: طبق فرمایش مولا امیرالمومنین علی علیه السلام ریشههای فتنه از هواپرستی و دوری از احکام و دستورات الهی سرچشمه میگیرد و انسان گرفتار میشود، این دست از فتنهها گناهان معمولی نیستند که صرفا ناشی از مکر شیطان باشند.
رئیس بنیاد بین المللی صحیفه سجادیه گفت: حضرت سجاد علیه السلام تصریح میکنند که خداوندا دشمن آشکاری بنام شیطان در مقابل ما قرار دارد که لحظه به لحظه درصدد اغوا و فریب انسان است و مدام شمشیر خود را برای نبرد با ما تیز میکند.
وی افزود: در طول تاریخ همواره جریان نبرد و جنگ بین حق و باطل وجود داشته است و لحظهای نبوده که این درگیری وجود نداشته باشد.
حجت الاسلام والمسلمین وافی گفت: خدای متعال در قرآن کریم سوره مبارکه انبیاء فرموده " وَلَقَدْ کَتَبْنَا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّالِحُونَ و همانا ما پس از تورات در زبور نوشتیم که زمین را بندگان شایسته ما به میراث میبرند؛ دشمنان نگران این هستند که جریان حق راه نهایی خود را پیدا کند و آنها برای همیشه از بین بروند، اما قرآن کریم تصریح میکند همه تلاش آنها از بین میرود و همانند این است که بخواهند نور خدای متعال را با فوت کردن خاموش کنند ولی خدا اراده کرده است این نور بماند، این چشم انداز و آینده دنیاست که حتما واقع میشود.
حجت الاسلام والمسلمین وافی با اشاره به اهمیت جنگ نرم و لزوم مقابله با آن در عرصههای گوناگون خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری چندی قبل به دوران حضرت امیرالمومنین علیه السلام و شکست جبهه آن حضرت در عرصه جنگ نرم اشاره کردند، جنگ نرم و نداشتن بصیرت به تنها برای شکست جبهه حق کافیست هرچند که از حیث نظامی و جنگ سخت قوی باشد.