واژگونی خودرو در محور کلیبر – ایلیوردی با ۵ کشته و مصدوم
سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی گفت: بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی آردی و سقوط آن به دره در محور کلیبر نرسیده به ایلیوردی ۳ نفر جان خود را از دست دادند و ۲ نفر مصدوم شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
، سخنگوی اورژانس استان افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه واژگونی خودرو در محور کلیبر – ایلیوردی ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ از پایگاههای کلیبر و ایلیوردی به همراه یک دستگاه آمبولانس جمعیت هلالاحمر به محل اعزام شدند.
وحید شادینیا ادامه داد: در این حادثه یک مرد ۴۸ ساله، یک زن ۴۴ ساله و یک دختر ۸ ساله به علت شدت جراحات وارده در محل حادثه جان باختند و ۲ دختر ۱۰ و ۴ ساله مصدوم شدند.
وی اعلام کرد: مصدومان این حادثه توسط نیروهای اورژانس ۱۱۵ و هلالاحمر به بیمارستان امام خمینی (ره) کلیبر منتقل شدند.
شادینیا با تاکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی در محورهای کوهستانی و برونشهری از رانندگان خواست با توجه به شرایط جادهای و سرعت مطمئنه از بروز حوادث مشابه پیشگیری کنند.