به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان استاندار کرمان در نشست با نمایندگان اصناف و اتحادیههای استان کرمان گفت: بازار را باید بهعنوان لنگر ثبات جامعه مدنظر قرار دهیم.
وی افزود: تمامی نقدها و دغدغههایی که اصناف و فعالان بازار درباره کاهش ارزش پول ملی و ناپایداری محیط کسبوکار مطرح میکنند، به رسمیت شناخته میشناسیم.
محمد علی طالبی گفت: هیچ شکی نیست که نظام و دولت در تلاش برای رفع این مشکلات در سطح کلان اقتصادی و بازار هستند.
وی افزود: در استان تلاش میکنیم از مسیر گفتوگو با بازاریان و نمایندگان آنها، مطالبات بهحق آنان را شنیده و اقدامات لازم برای رفع این مسائل را پیگیری کنیم.
استاندار کرمان گفت: طرح فعلی «امنیت غذایی و حمایت معیشتی خانوارها»، هیچ ارتباطی با اعتراضات ندارد و فرآیند چندین ماه از گذشته است که دولت با توجه به کمبودها در بحث ارز دنبال میکرد.
مابهالتفاوت نرخ ارز ترجیحی و واقعی به جیب مردم نمیرفت و خیلی از کالاها با نرخ ارز ترجیحی وارد میشد و نرخ ارز آزاد به فروش میرسید.