با اجرای طرح ایجاد ۱۰ میدان شهری، بخش قابل توجهی از مشکلات آمد و شد وسائل نقلیه مرتفع شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد شهردار ابرکوه، گفت: تمرکز اصلی بر ارتقای زیرساخت‌های شهری و حل معضلات ترافیکی بوده که این امر با جدیت تمام در حال اجرا است.

خلیل اکرمی افزود: در راستای کاهش بار آمد و شد وسائل نقلیه و ساماندهی معابر، طرح ایجاد ۱۰ میدان جدید در سطح شهر با موفقیت به ثمر نشسته است.

وی خاطر نشان کرد: این اقدام نه تنها به روانی تردد کمک شایانی کرده، بلکه تاثیر مستقیمی بر زیباسازی سیمای کلی شهر نیز داشته است.

شهردار ابرکوه همچنین به اقدامات شهرداری در ایجاد پارک‌های محله‌ای اشاره کرد و گفت: عملیات اجرایی پارک حاشیه‌ای در بلوار امام علی به خوبی پیش می‌رود و تاکنون بیش از هشتاد درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.