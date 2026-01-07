سرمربی تیم والیبال پیکان به دلیل رفتار ناشایست با اصحاب رسانه و خودداری از مصاحبه در جمع خبرنگاران به کمیته انضباطی فدراسیون فراخوانده شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته یازدهم لیگ برتر والیبال مردان باشگاه‌های ایران عصر امروز چهارشنبه ۱۷ دی با هفت دیدار پیگیری شد که در یکی از این دیدار‌ها تیم والیبال پیکان در دیداری نزدیک و با نتیجه ۳ بر ۲ موفق به شکست تیم والیبال فولاد مبارکه سپاهان شد.

پس از این دیدار محمدرضا تندروان سرمربی تیم والیبال پیکان در محل نشست خبری با اصحاب رسانه محلی اصفهان درگیری لفظی پیدا کرد و در جمع خبرنگاران حاضر به مصاحبه نشد. بر این اساس و در راستای احترام به جایگاه اصحاب رسانه و خبرنگاران، کمیته انضباطی در اقدامی سریع، بلادرنگ محمدرضا تندروان را برای ارائه توضیحات به کمیته انضباطی فدراسیون والیبال فراخواند.

بر این اساس کمیته انضباطی در خصوص رسیدگی به اتفاقات پیش آمده روز شنبه ساعت ۱۵ در محل فدراسیون والیبال با حضور اعضا تشکیل جلسه خواهد داد.