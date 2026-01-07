به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان حمید زینل پور با اشاره به سیاست‌های حمایتی سازمان امور مالیاتی کشور، هدف از ابلاغ این دستورالعمل را حمایت از فعالان اقتصادی، ترویج پرداخت داوطلبانه مالیات و جلوگیری از اطاله دادرسی مالیاتی برشمرد.

وی افزود: طبق این دستورالعمل مودیانی که نسبت به مالیات‌های تشخیصی یا قطعی‌شده خود در هر یک از منابع مالیاتی و مراجع دادرسی اعتراض دارند، در صورت انصراف از ادامه اعتراض تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۴ و پرداخت حداقل ۵۰ درصد مالیات یا مانده بدهی به انتخاب خود، مشمول بخشودگی ویژه جرایم خواهند شد.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان تصریح کرد: بر اساس مفاد این بخشنامه، معادل ۱۵ درصد مبلغ پرداخت نقدی مودیان از تاریخ ابلاغ تا پایان ماه جاری، به‌عنوان اعتبار بخشودگی جرایم در نظر گرفته می‌شود که این مبلغ از جرایم مرتبط با مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۴۰۳ کسر خواهد شد.

وی گفت: این بخشودگی برای تمامی منابع مالیاتی مشمول و برای هر سال یا دوره مالی، به انتخاب مودی قابل اعمال است و مودیان می‌توانند با استفاده از این فرصت قانونی، نسبت به تعیین تکلیف بدهی‌های خود اقدام کنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این بخشنامه می‌تواند ضمن کاهش حجم پرونده‌های مطروحه در دادرسی مالیاتی، به بهبود فضای کسب‌وکار استان، افزایش رضایتمندی مودیان خوش‌حساب و تقویت اعتماد متقابل میان فعالان اقتصادی و نظام مالیاتی کمک کند.