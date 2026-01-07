به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در ملاقات پدر و برادر امیرمحمد خالقی با دکتر سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر علوم ضمن قدردانی از اقدام انسان‌دوستانه‌ی این خانواده در ارتباط با گذشت از قصاص گفت: انشاالله به زودی مدرسه‌ای به نام امیرمحمد در روستای خودش ساخته می‌شود.

وی با بیان اینکه شما کار بزرگی کردید؛ هم انسانی بود و هم ایمانی افزود:اینطور که من صحبت‌های شما را در این مدت شنیدم متوجه شدم بیشترین انگیزه‌ی شما قرآنی بوده است و خوشا‌ به حال شما که با وجود این داغ سنگین عفو کردید.

در این گفتگو پدر و برادر امیرحسین خالقی گفتند :ابراز همدلی و همدردی آحاد مردم بدون توجه به قومیت، مذهب و منطقه برای ما تسلی‌خاطر بود.

خاطرمان هست زمانی که این اتفاق افتاد دکتر سیمایی در حج عمره بودند و به سرعت خودشان را به محل حادثه رساندند و با مدیریتی که اتخاذ شد اجازه‌ی سوءاستفاده دشمنان داده نشد. ما پیام وزیر علوم را زمانی که موقتا قاتل را عفو کردیم خواندیم و امیرمحمد را شهید می‌دانیم چراکه هم مظلوم بود هم در راه علم کشته شد.

گرچه عزیزِ ما برنمی‌گردد ولی خدا را شکر می‌کنیم که این اتفاق باعث شد با دستور آقای وزیر دستورات و اقدامات لازم جهت ایمنیِ بیشتر محیط‌هاق پیرامونی دانشگاه اتفاق افتاد.

امیرمحمد در یک کانکس تحصیلات خود را گذراند و با سخت‌کوشی و تلاش بهترین رتبه را در کنکور کسب کرد و دانشگاه تهران پذیرفته شد. روز قبل از وفاتش در تماسی گفت که مشغول به کار شده. امیرمحمد تمام هزینه خرید لپ‌تاب و موبایل را با کار کردن خرید و ریالی از ما کمک نگرفت. به امیرمحمد توصیه می‌کردم قرآن و نماز را در هیچ حالتی فراموش نکن.

در این ملاقات دکتر روشن، مشاور عالی وزیر و دکتر شهیکی معاون فناوری وزیر علوم؛ دکتر سیمایی صراف را همراهی کردند.خالقی اشاره کردند: