مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین گفت: در طرح کالابرگ الکترونیکی، اطلاعات کارمندان و بازنشستگان دهک‌های ۸ تا ۱۰ در سامانه موجود است و این گروه نیازی به ثبت درخواست جدید ندارند.

در طرح کالابرگ، کارمندان و بازنشستگان دهک‌های بالا نیاز به ثبت درخواست ندارند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، انتظاری در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه قزوین افزود:سایر افراد این دهک‌ها که کارمند دولت یا بازنشسته نیستند، باید برای بهره‌مندی از طرح کالابرگ، درخواست خود را در سامانه حمایت ثبت کنند.

وی اضافه کرد: با آغاز مرحله جدید طرح‌های حمایتی دولت، شارژ حساب دهک‌های ۱ تا ۳ از امروز انجام شد و دهک‌های ۳ تا ۷ نیز از ۲۲ دی‌ماه می‌توانند از مزایای طرح کالابرگ استفاده کنند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: همچنین دهک‌های ۸، ۹ و ۱۰ از ۲۸ دی‌ماه و مشروط به ثبت درخواست در سامانه «حمایت» مشمول این طرح خواهند شد.

تأکید بر عدم عجله در مراجعه به سامانه

انتظاری اضافه کرد: به دلیل حجم بالای ورود کاربران به سامانه، مسئولان از مردم خواستند از مراجعه شتاب‌زده خودداری کنند. طبق اعلام رسمی، اعتبار تخصیص‌یافته سوخت نمی‌شود و در صورت عدم مصرف، به ماه بعد منتقل خواهد شد؛ بنابراین استفاده کامل از اعتبار در ماه نخست الزامی نیست.

وی اضافه کرد: دولت علاوه بر طرح یک‌میلیون‌تومانی، آمادگی اجرای طرح جدیدی را دارد که بر اساس آن، به هر فرد ۵۰۰ هزار تومان کالابرگ اختصاص می‌یابد و مابقی اقلام مورد نیاز با قیمت‌های سابق عرضه می‌شود. ثبت‌نام این طرح نیز از طریق سامانه حمایت انجام خواهد شد.

مبنای تخصیص کالا بر اساس الگوی تغذیه استاندارد

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: در این طرح، میزان کالا‌های تخصیصی بر اساس نیاز تغذیه‌ای یک فرد تعیین شده است؛ از جمله:- ۸۱۰ گرم روغن نباتی در ماه، ۴۰۰ گرم پنیر و - مقادیر مشخصی از پروتئین، تخم‌مرغ، گوشت سفید و گوشت قرمز

انتظاری افزود: شهروندان می‌توانند یکی از دو طرح را یک میلیون تومان شارژ کالابرگ برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی و ۵۰۰ هزار تومان کالابرگ + خرید اقلام باقیمانده با قیمت‌های سابق انتخاب کنند.

حذف ارز ترجیحی، حمایت مستقیم از مردم را هدف گرفته است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: سیاست اصلی دولت‌ها همواره حمایت از مردم و اقشار کم‌درآمد بوده است و تغییر رویکرد در حذف ارز ترجیحی نیز با همین هدف صورت گرفته است.

انتظاری افزود:در گذشته دولت با تخصیص ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، ابتدای زنجیره تولید کالا و خدمات را مورد حمایت قرار می‌داد تا در نهایت مصرف‌کننده بتواند کالا را با قیمت پایین‌تر خریداری کند. اما با حذف ارز ترجیحی، حمایت‌ها به انتهای زنجیره یعنی مردم منتقل شد.

وی گفت: یکی از دلایل اصلی این تغییر، حذف دلال‌ها و جلوگیری از رانت و فساد در زنجیره تولید و خدمات بود.

انتظاری افزود: در سال‌های گذشته برای جلوگیری از این رانت‌ها نیاز به هزینه‌های سنگین و نظارت‌های گسترده وجود داشت که در نهایت بار مالی آن بر دوش مردم قرار می‌گرفت.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: با تغییر رویکرد دولت، حمایت‌ها مستقیم به مردم اصابت می‌کند و آثار مثبت آن در آینده بیشتر نمایان خواهد شد.

وی این اقدام را اتفاقی مثبت دانست و ابراز امیدواری کرد که مردم در آینده شاهد نتایج مطلوب این سیاست حمایتی باشند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد که تاکنون ۵ مرحله طرح کالابرگ در استان اجرا شده و این طرح از موفق‌ترین برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده است؛ به‌گونه‌ای که هیچ‌گونه اختلالی در سطح استان و کشور ایجاد نکرده است.

انتظاری همچنین از اجرای ۳ مرحله طرح یسنا در چارچوب ماده ۲۴ قانون جوانی جمعیت خبر داد.

به گفته وی، در حال حاضر ۷ هزار فروشگاه در سطح استان و بیش از ۳۰۰ هزار فروشگاه در سراسر کشور طرف قرارداد طرح کالابرگ هستند.

وی افزود: تمامی فروشگاه‌های بزرگ در این طرح حضور دارند و فروشگاه‌های محلی نیز در صورت تمایل می‌توانند از طریق اپلیکیشن مربوطه درخواست خود را ثبت کنند.

اتصال فروشگاه‌ها به سامانه از طریق شرکت واسط

انتظاری توضیح داد که پس از ثبت درخواست فروشگاه‌ها، دستگاه پوز آنها با تأیید نهایی به سامانه کالابرگ و شرکت فارا به‌عنوان واسط بین دولت و فروشگاه‌ها—متصل می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اجرای طرح برای دهک‌های مختلف گفت: اجرای طرح برای دهک هفتم و سایر دهک‌های جامعه بدون هیچ‌گونه مشکلی انجام شده و روند افزایشی پوشش طرح نیز بدون چالش ادامه دارد.

وی اعلام کرد که فهرست کامل فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ در سایت وزارت تعاون و سایت اداره کل استان منتشر خواهد شد تا شهروندان بتوانند نزدیک‌ترین فروشگاه به محل سکونت خود را به‌راحتی شناسایی کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با هشدار نسبت به افزایش سوءاستفاده‌ها و ارسال لینک‌های جعلی مرتبط با کالابرگ و دهک‌بندی یارانه‌ها اعلام کرد: هیچ‌گونه لینک پیامکی برای دریافت کالابرگ معتبر نیست و مردم باید تنها از طریق بازوی رسمی کالابرگ در پیام‌رسان بله اقدام کنند.

استعلام سریع با تلفن همراه ثبت‌شده به نام فرد

وی توضیح داد که کاربران دارای نرم‌افزار بله می‌توانند با ورود به بازوی رسمی کالابرگ، تنها با استفاده از شماره تلفن همراهی که به نام خودشان ثبت شده، وضعیت کالابرگ را استعلام کنند.

به گفته وی، سامانه به‌صورت خودکار هویت فرد را تشخیص می‌دهد و پاسخ را در همان لحظه ارائه می‌کند.

رصد بازار با همکاری فرمانداران و دستگاه‌های نظارتی

انتظاری با اشاره به نظارت‌های مستمر بر بازار گفت: رصد بازار با همکاری فرمانداران که ریاست قرارگاه اقتصادی شهرستان‌ها را بر عهده دارند، انجام می‌شود.

وی افزود که بازرسی‌های مشترک توسط جهاد کشاورزی، اداره صنعت و همچنین تیم‌های مستقل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فروشگاه‌های طرف قرارداد انجام می‌شود.

مدیرکل تعاون اعلام کرد که تاکنون تخلف جدی در فروشگاه‌های طرف قرارداد مشاهده نشده و تنها یک مورد تخلف گزارش شده است. وی تأکید کرد که در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی انجام خواهد شد.

امکان ثبت گزارش مردمی در سایت اداره تعاون

انتظاری گفت: مردم در صورت مشاهده تخلف می‌توانند از طریق سایت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیام خود را ثبت کنند.

وی افزود که سازوکار‌های تضمینی برای برخورد با تخلفات پیش‌بینی شده و گزارش‌های مردمی نقش مهمی در تکمیل نظارت‌ها دارد.