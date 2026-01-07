\u00a0\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0644\u0631\u0632\u0647\u200c\u0646\u06af\u0627\u0631\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631\u060c \u0632\u0645\u06cc\u0646\u200c\u0644\u0631\u0632\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0647 \u0628\u0632\u0631\u06af\u06cc \u06f3.\u06f5 \u0631\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f2\u06f2:\u06f0\u06f1 \u0627\u0645\u0634\u0628\u060c \u0686\u0647\u0627\u0631\u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f1\u06f7 \u062f\u06cc\u200c\u0645\u0627\u0647 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f4\u060c \u062d\u0648\u0627\u0644\u06cc \u0634\u0647\u0631 \u0686\u063a\u0644\u0648\u0646\u062f\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0644\u0631\u0632\u0627\u0646\u062f.\u0627\u06cc\u0646 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u200c\u0644\u0631\u0632\u0647 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f2\u06f2:\u06f0\u06f1:\u06f5\u06f2 \u0648 \u0628\u0647 \u0628\u0632\u0631\u06af\u06cc \u06f3.\u06f5 \u0631\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u0648 \u062f\u0631 \u0639\u0645\u0642 \u06f8 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u0645\u062a\u0631\u06cc \u062d\u0648\u0627\u0644\u06cc \u0686\u063a\u0644\u0648\u0646\u062f\u06cc \u0627\u0632 \u062a\u0648\u0627\u0628\u0639 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062e\u0631\u0645\u200c\u0622\u0628\u0627\u062f \u0631\u0627 \u0644\u0631\u0632\u0627\u0646\u062f.\u0646\u0632\u062f\u06cc\u06a9\u200c\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u0631\u200c\u0647\u0627 \u0628\u0647 \u06a9\u0627\u0646\u0648\u0646 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u200c\u0644\u0631\u0632\u0647 \u06f2 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u0645\u062a\u0631\u06cc \u0686\u063a\u0644\u0648\u0646\u062f\u06cc (\u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646)\u060c \u06f1\u06f9 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u0645\u062a\u0631\u06cc \u0632\u0627\u063a\u0647 (\u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646) \u0648 \u06f2\u06f7 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u0645\u062a\u0631\u06cc \u062e\u0631\u0645\u200c\u0622\u0628\u0627\u062f (\u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646) \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.