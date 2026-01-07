پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان جهاد کشاورزی قزوین گفت: با تأمین مواد خام مورد نیاز دو شرکت بزرگ تولیدکننده استان، توزیع ۱۰ هزار تُن روغن در استان طی چند روز آینده آغاز می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حریریمقدم در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه قزوین افزود: با اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، یارانه به جای ابتدای زنجیره تأمین، به انتهای زنجیره و مستقیماً به مردم منتقل میشود. طبق تصمیم حاکمیت و دولت، به ازای هر فرد ایرانی یک میلیون تومان اعتبار الکترونیکی برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی در سه گروه پروتئین، لبنیات و خواروبار در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه این طرح گامی مهم در شفافیت و حذف فساد در نظام توزیع یارانههاست، گفت: اجرای این تصمیم با هدف حفظ قدرت خرید مردم و حمایت از دهکهای پایین جامعه انجام شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی قزوین همچنین اظهار کرد: تاکنون ۷۰۰ تُن برنج برای استان تأمین و توزیع شده و نیاز کلی استان حدود هزار و ۲۰۰ تُن است که از طریق ذخایر بخش دولتی و خصوصی در حال تکمیل میباشد.
طرح کالابرگ الکترونیک نقطه عطفی در اصلاح نظام اقتصادی است
حریریمقدم افزود: در سنوات گذشته تنها چهار گروه کالایی شامل نهادههای دامی (کنجاله، ذرت و جو) و روغن مشمول ارز ترجیحی بودند، اکنون با اجرای طرح جدید، حمایتها بهطور مستقیم به مردم منتقل شده و ۸۶ میلیون ایرانی تحت پوشش قرار گرفتهاند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی قزوین گفت: به ازای هر فرد ایرانی یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ الکترونیک در نظر گرفته شده که سه گروه کالایی شامل پروتئین، لبنیات و خواربار را در بر میگیرد و در مجموع ۱۱ قلم کالا را شامل میشود.
وی اضافه کرد: این بازمهندسی نظام یارانهای موجب حذف رانت، کاهش فساد و افزایش شفافیت در توزیع نهادهها خواهد شد.
فرامرزی اجرای کالابرگ الکترونیک را نقطه عطفی در فرآیند اصلاح اقتصاد کشور دانست و ابراز امیدواری کرد که این طرح بتواند به بهبود معیشت مردم و ایجاد عدالت اقتصادی کمک کند.
ذخایر استراتژیک کشور کافی است
فرامرزی اعلام کرد: ذخایر روغن، برنج، شکر و مواد پروتئینی در انبارهای دولتی و خصوصی به وفور موجود است و هرگونه تخطی از سقف قیمت تعیینشده با برخورد تعزیراتی مواجه خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی، با تأکید بر وفور کالاهای اساسی در انبارهای استراتژیک کشور اعلام کرد که اقلامی همچون روغن، برنج، شکر و محصولات پروتئینی به میزان کافی ذخیرهسازی شده و کمبودی در این حوزه وجود ندارد.
وی افزود: نظارت بر انبارهای بخش خصوصی نیز از طریق «سامانه جامع انبارها» و «سامانه جامع تجارت» و همچنین حضور میدانی بازرسان تا سطح شهرستانها انجام میشود.
شفافیت در زنجیره تأمین و رقابتی شدن بازار
به گفته فرامرزی، مسیر تأمین و توزیع کالا از مبدا تا عرضهکننده عمده کاملاً قابل رصد است و بارگذاری اطلاعات در سامانهها موجب شفافیت کامل فرایند شده است.
وی با اشاره به آزادسازی تدریجی قیمتها گفت: ترجیح بر این است که قیمتها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود و رقابت میان شرکتها موجب کاهش قیمتها گردد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی قزوین نمونهای از این روند را در بازار نهادههای دامی عنوان کرد و توضیح داد که با ورود شرکتهای جدید، قیمتهای اولیه که بالاتر از حد انتظار بود، کاهش یافته و سقف قیمتی شکسته شده است.
تعیین سقف قیمت برای کالاهای اساسی و برخورد با تخلفات
فرامرزی اعلام کرد برای کالاهای اساسی سقف قیمت مشخصی تعیین شده و فروش بالاتر از این سقف، مصداق تخلف است.
وی در مثالی گفت: قیمت تمامشده روغن ۸۱۰ گرمی ۲۱۷ هزار تومان است و فروش بالاتر از این رقم تخلف محسوب میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی، تأکید کرد که بازرسان جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی در صورت مشاهده تخلف، بهطور قاطع ورود خواهند کرد.
وضعیت بازار مرغ و گوشت و درخواست از مردم
در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت مرغ و گوشت، رئیس سازمان جهاد کشاورزی اعلام کرد که تولید و ذخیرهسازی این اقلام در سردخانهها بدون مشکل ادامه دارد و کمبودهای مقطعی ناشی از آغاز طرح جدید است که با نظارت مستمر کنترل میشود.
فرامرزی از مردم خواست از خریدهای هیجانی پرهیز کنند و یادآور شد که کالابرگ الکترونیک برای چهار ماه (دی، بهمن، اسفند و فروردین) شارژ شده و اعتبار مصرفنشده به ماه بعد منتقل میشود.
وی با اشاره به نگرانی مردم درباره نرخ ارز مبنای کالابرگ گفت: عدد ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان بر اساس میانگین دو ماه اخیر مرکز مبادله ارز و طلا تعیین شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی تأکید کرد که این نرخ برای جلوگیری از جهش ناگهانی قیمتها در دوره ثبت سفارش و تولید در نظر گرفته شده است.
فرامرزی اعلام کرد: اگر نرخ ارز افزایش یابد و موجب کاهش قدرت خرید مردم شود، مبلغ یک میلیون تومان کالابرگ متناسب با تورم افزایش پیدا خواهد کرد.
آزادسازی ارز ترجیحی تنها یکبار تورمی ایجاد میکند
رئیس سازمان جهاد کشاورزی اعلام کرد که حذف ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره تا انتهای آن، بهطور طبیعی یکبار تورمی ایجاد میکند؛ بهطوریکه این تغییر در قیمت مرغ حدود ۵۶ درصد، در تخممرغ ۵۳ درصد و در روغن ۸۶ درصد تأثیرگذار است.
فرامرزی تأکید کرد بخشی از این بار تورمی پیشتر با حذف نهادههایی مانند برنج و گوشت قرمز تخلیه شده و به همین دلیل در روزهای اخیر افزایش قیمت محسوسی در گوشت قرمز مشاهده نشده است.
قیمتها تابع عرضه و تقاضا؛ دولت در کنار بازار
رئیس سازمان جهاد کشاورزی قزوین با اشاره به آزادسازی اخیر ارز ترجیحی گفت: قیمتها اکنون تابع عرضه و تقاضا هستند و مردم بر اساس قدرت خرید خود اقدام میکنند.
وی افزود که دولت نیز از طریق تأمین گوشت گرم و گوشت منجمد، نقش حمایتی خود را در تنظیم بازار ایفا میکند و قراردادهای لازم برای عرضه این اقلام منعقد شده است.
به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی، سه فروشگاه در استان برای عرضه مرغ منجمد طرف قرارداد قرار گرفتهاند و توزیع روزانه این محصول بر اساس برنامهریزی مشخص و با توجه به ساعات مراجعه مردم انجام میشود.
فرامرزی با تأکید بر اهمیت حفظ پایداری زنجیره تأمین، از مردم خواست خریدهای خود را بهصورت هفتگی یا حداکثر ماهانه تنظیم کنند و از خرید بیش از نیاز پرهیز کنند.
وی یادآور شد که نیاز روزانه استان در شرایط عادی حدود ۷۰ تن مرغ است و در ایام پیک مانند مناسبتها توزیع گستردهتری انجام میشود.
وفور کالا و آمادگی برای ایام پرتقاضا
رئیس سازمان جهاد کشاورزی اعلام کرد که کالاهای اساسی به وفور در استان موجود است و برنامه جوجهریزی نیز طبق مصوبه انجام شده است.
وی افزود: چه طرح کالابرگ اجرا میشد و چه نمیشد، ما بهطور طبیعی به ایام پرتقاضای سال نزدیک میشویم؛ بهویژه با همزمانی ماه رمضان و نوروز که دهه سوم اسفند را به یکی از دورههای اوج مصرف تبدیل میکند.