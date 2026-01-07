چالشهای فرابخشی سلامت در البرز بررسی شد
نشست مجمع سلامت استان البرز با حضور امامی رضوی مشاور وزیر بهداشت و بیش از ۱۰۰ نفر از مدیران استان، نمایندگان بخش خصوصی و فعالان مردمی برای دومین سال در دانشگاه علوم پزشکی البرز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، در این نشست وضعیت سلامت استان مورد بررسی قرار گرفت و چالشهای فرابخشی بهعنوان مهمترین محور مورد توجه قرار گرفت.
بر اساس گزارش ارائهشده، استان البرز بهعنوان نماد تنوع جمعیتی کشور در برخی شاخصهای سلامت وضعیت مطلوبی دارد، اما در حوزههایی همچون تحرک بدنی و آلودگی هوا با مشکلات جدی مواجه است. طبق آمار، البرز در زمینه تحرک بدنی کافی، دومین استان از انتهای جدول پس از یزد محسوب میشود. همچنین تراکم صنایع و آلودگی هوا از دیگر چالشهای مهم سلامت در این استان عنوان شد.
امامی رضوی در سخنان خود با اشاره به اهمیت همکاری دستگاههای مختلف گفت: سلامت مردم تنها با اقدامات درونبخشی محقق نمیشود و نیازمند مشارکت همه نهادهاست. وی تأکید کرد که حل مشکلاتی مانند آلودگی هوا سبک زندگی و تحرک بدنی، نیازمند برنامهریزی مشترک و همکاری فرابخشی است.
در این نشست نمایندگان بخش خصوصی نیز با بیان دیدگاههای خود از آمادگی این بخش برای مشارکت در ارتقای سلامت استان خبر دادند. در پایان مراسم نیز از ۳۰ فعال حوزه سلامت استان البرز قدردانی شد.