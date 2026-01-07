آغاز اجرای طرح کالابرگ الکترونیک یک میلیون تومانی برای همه خانوارها درقم
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز برداشت اعتبار کالابرگهای یک میلیون تومانی خبر داد؛ طرحی که بدون محدودیت دهکبندی، تمامی خانوارهای کشور را شامل میشود و امکان خرید اقلام اساسی با اعتبار ماهانه فراهم شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که اعتبار کالابرگ الکترونیک یک میلیون تومانی برای همه خانوارهای کشور شارژ شده است. بر اساس این طرح، مجموع چهار میلیون تومان اعتبار برای چهار ماه در حساب مشمولان قرار گرفته اما سقف خرید هر فرد در هر ماه یک میلیون تومان تعیین شده است.
اقلام مشمول کالابرگ شامل مرغ، تخممرغ، گوشت قرمز، حبوبات، قند و شکر، روغن، ماکارونی، برنج، شیر کمچرب، ماست کمچرب و پنیر است.
زمانبندی خرید برای دهکهای مختلف
- آغاز خرید برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی از امروز
- دهکهای ۱ تا ۳ از جمعه ۱۹ دی
- دهکهای ۴ تا ۷ از دوشنبه ۲۲ دی
- دهکهای ۸ تا ۱۰ از یکشنبه ۲۸ دی
ویژگیهای طرح
این طرح محدودیت دهکبندی ندارد و همه متقاضیان را شامل میشود. همچنین هیچ محدودیتی برای خرید از برند خاص وجود ندارد و خانوارها میتوانند متناسب با نیاز خود اقدام به خرید کنند. اعتبارهای مصرفنشده نیز به ماههای بعد منتقل خواهد شد.
راههای استعلام مانده اعتبار
- نرمافزار «شمیم» یا پیامرسان «بله»
- کد دستوری #1463500
- مراجعه حضوری به ۲۶۰ هزار فروشگاه متصل به طرح
- تماس با تلفن پاسخگویی ۰۲۱-۶۳۶۹
اطلاعیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
این وزارتخانه هشدار داد که هموطنان تنها به پیامکهای رسمی با سرشماره V.Refah اعتماد کنند و مراقب پیامها و لینکهای جعلی باشند. همچنین برخی افراد ممکن است به دلیل مشکلات شبکه پیامک واریز اعتبار را دریافت نکرده باشند که در این صورت میتوانند موجودی خود را در پیامرسان «بله» مشاهده کنند.
افرادی که پیامک دریافت نکردهاند، از روز شنبه ۲۰ دی میتوانند با مراجعه به سامانه hemayat.sfara.ir درخواست خود را ثبت کنند. وزارت تعاون تأکید کرده است که مراجعه حضوری به ادارات این وزارتخانه امکانپذیر نیست.
سایر طرحهای حمایتی دولت
- پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی به همه خانوارها
- یارانه نقدی ۴۰۰ هزار تومانی برای دهکهای ۱ تا ۳
- یارانه نقدی ۳۰۰ هزار تومانی برای دهکهای ۴ تا ۷
- کالابرگ ۶۵۰ هزار تومانی طرح یسنا برای مادران باردار یا دارای نوزاد زیر دو سال در دهکهای ۱ تا ۳
- کالابرگ ۵۰۰ هزار تومانی طرح یسنا برای مادران باردار یا دارای نوزاد زیر دو سال در دهکهای ۴ و ۵
- کالابرگ یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی برای تغذیه مضاعف کودکان زیر پنج سال در دهکهای ۱ تا ۵ به تشخیص وزارت بهداشت
- کالابرگ ۸۰۰ هزار تومانی برای تغذیه مضاعف کودکان زیر پنج سال در دهکهای ۶ و ۷ به تشخیص وزارت بهداشت