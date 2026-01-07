به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجت‌الاسلام مجتبی مصباح یزدی، فرزند علامه مصباح یزدی در این مراسم، با اشاره به درس‌های تاریخ جمهوری اسلامی تأکید کرد که ملت ایران همواره با باور به قدرت خداوند پشت رهبری ایستاده‌اند و همین ایمان، صبر، استقامت و مقاومت را به مردم آموخته است.

وی با یادآوری شرایط سخت دوران پیش از انقلاب گفت: زمانی بردن نام امام خمینی (ره) جرم بود و حتی رساله ایشان اجازه چاپ نداشت، اما انقلاب بدون رسانه و سازماندهی پیروز شد.

حجت‌الاسلام مجتبی مصباح یزدی افزود: در جنگ تحمیلی نیز صدام با پشتوانه جهانی به ایران حمله کرد، اما ملت ما با کمترین امکانات به پیروزی رسیدند که نشان‌دهنده نصرت خدا بر انقلاب بود.

وی با اشاره به روحیه شهادت‌طلبی و اتکا به خداوند در میان مردم گفت: این صبر و استقامت زبان‌زد جهانیان شد و دشمنان را به هراس انداخت.

حجت‌الاسلام مصباح یزدی با انتقاد از برخی جریان‌ها که تنها قدم‌های پیش پای خود را می‌بینند، تأکید کرد: برخی گمان می‌کنند با پناه بردن به دشمن آینده بهتری خواهند داشت، اما سازش با دشمن عین باخت است و آسیب‌های کشور را کاهش نخواهد داد.

وی افزود: در تاریخ بشریت، اعتماد به دشمن همواره موجب هلاکت اقوام شده است.