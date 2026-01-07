پخش زنده
امروز: -
بازار کالاهای اساسی در خراسان جنوبی در وضعیت پایدار است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی،استاندار در ستاد تنظیم بازار استان که با حضور تولیدکنندگان مرغ و مدیران کشتارگاهها برگزار شد گفت: استاندار ضمن قدردانی از مردم استان گفت: برای تامین کالاهای اساسی در استان مشکلی نداریم و همه کالاها به قدر کافی موجود است.
هاشمی با اشاره به موجودی روغن نیز گفت: دغدغه موجود رفع شده و نیاز مردم در این زمینه تأمین شده است.
وی از مردم خواست خریدهای خود را در حد نیاز انجام دهند و از خریدهای هیجانی خودداری کنند.
استاندار با بیان اینکه قیمت مرغ در استان نسبت به استانهای همجوار متعادل است گفت: این وضعیت با همکاری تولیدکنندگان و کشتارگاهها ایجاد شده و نظرات تولیدکنندگان در کمیته کارشناسی برای تعیین نرخ بررسی خواهد شد و تلاش میشود حقوق مصرفکنندگان رعایت شود.
در این جلسه تولیدکنندگان دغدغهها و خواستههای خود را مطرح کردند و مدیران دستگاههای اجرایی نیز توضیحات لازم را ارائه دادند.