پزشک واحد سیار انتقال خون هرمزگان، گفت: فرد اهداکننده خون باید بیش از ۵۰ کیلوگرم وزن و دارای سن بالای ۱۸ سال باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر محمودی افزود: آقایان در سال چهار نوبت و خانمها هر چهار ماه یکبار میتوانند برای اهدای خون به پایگاههای ثابت و یا سیار مراجعه کنند.
او افزود: درحال حاضر نیاز به تمامی گروههای خونی در استان داریم و لازم است افرادی که واجد شرایط اهدای خون هستند در این امر خیر و خداپسندانه شرکت کنند.
شرایط اهدای خون برای آقایان هم مواردی مانند محدوده سنی بین ۱۸ تا ۶۰ سال و حداقل وزن ۵۰ کیلوگرم را شامل میشود.
فاصله زمانی بین دو اهدای خون برای آقایان باید حداقل ۱۲ هفته باشد تا از عوارضی مانند کم خونی و کاهش سطح آهن جلوگیری شود.
آقایانی که به بیماریهای عفونی مانند هپاتیت B و C، ایدز و سایر بیماریهای مسری مبتلا هستند از اهدای خون معاف میشوند.
حداقل وزن بانوان باید در بازه ۵۰ کیلوگرم باشد.
علاوه بر این، باید فاصله زمانی حداقل ۱۶ هفته بین دو اهدای خون رعایت شده تا از خطر کم خونی و دیگر مشکلات بهداشتی جلوگیری شود.
به طور کلی، بانوان باردار یا شیرده نمیتوانند خون اهدا کنند.
زنانی که به بیماریهای عفونی یا مشکلات خاص مبتلا هستند، باید قبل از اقدام به اهدای خون با پزشک مشورت کنند.