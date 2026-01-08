استاندار آذربایجان‌غربی به مناسبت میلاد باسعادت حضرت عیسی مسیح (ع) و فرا رسیدن سال نو میلادی، با زعما، خلیفه‌گری و هم‌وطنان ارمنی شهرستان ارومیه در سالن کلیسای ارامنه این شهر دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی به مناسبت میلاد باسعادت حضرت عیسی مسیح (ع) و فرا رسیدن سال نو میلادی، با زعما، خلیفه‌گری و هم‌وطنان ارمنی شهرستان ارومیه در سالن کلیسای ارامنه این شهر دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این دیدار ضمن تبریک این مناسبت فرخنده، بر همزیستی مسالمت‌آمیز، وحدت و برادری میان اقوام و ادیان مختلف در استان تأکید کرده و گفت: آذربایجان‌غربی همواره نماد همدلی، همبستگی و احترام متقابل میان پیروان ادیان الهی بوده است.

رضا رحمانی همچنین با اشاره به نقش مؤثر جامعه ارامنه در پیشرفت، فرهنگ و تاریخ استان، افزود: مشارکت فعال اقلیت‌های دینی در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، سرمایه‌ای ارزشمند برای توسعه و تعالی استان به شمار می‌رود.

همچنین در این دیدار، نمایندگان جامعه ارامنه نیز با قدردانی از توجه و همراهی مسئولان استانی، به بیان دیدگاه‌ها و مطالبات خود پرداختند.