به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: در مدت ۲ روز بر پایی بیمارستان صحرایی در منطقه چم پلک بخش شاهیوند شهرستان چگنی خدماتی شامل: ویزیت پزشکان متخصص و عمومی، خدمات دندانپزشکی، غربالگری سلامت، مشاوره روانشناسی و جمعیت و همچنین توزیع دارو به نیازمندان ارائه شد.

جلال الدین امیری ادامه داد: در خدمات درمانی این بیمارستان صحرایی علاوه بر پزشکان عمومی، تعداد ۳۰ پزشک متخصص در ۱۲ رشته و ۲۰ دندانپزشک عمومی و متخصص مشارکت داشتند.

رئیس دانشگاه اظهار کرد: همچنین ۱۱۰ بیمار برای ادامه روند درمان خود به بیمارستان‌های تخصصی ارجاع داده شدند که از این بین دو بیمار مورد عمل جراحی قرار خواهند گرفت.

امیری همچنین به توزیع ۱۵۰بسته آموزشی و بهداشتی در بین دانش آموزان این منطقه اشاره کرد و گفت: در خدمات انجام شده، اقلام دارویی به ارزش ۱۵۰ میلیون تومان برای ۵۳۰ بیمار توزیع شدند.

وی با اشاره به این که بیمارستان صحرایی چم پلک چهارمین بیمارستان صحرایی برپا شده در سالجاری می‌باشد، عنوان کرد: این بیمارستان با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی و بسیج جامعه پزشکی به مدت دو روز خدمات خود را ارائه داد.

در بیمارستان صحرایی چم پلک ۱۷۰۰ ویزیت پزشک متخصص و عمومی، ۱۱۰۰ خدمت دندانپزشکی از جمله کشیدن و پر کردن دندان و جرم گیری، ۱۵۰۰ غربالگری سلامت از جمله تست قند و فشار خون، ۶۵۰ مشاوره فرزندآوری و جلوگیری از سقط جنین، ۵۴۰ مشاوره روانشناسی و توزیع دارو برای ۵۳۰ نفر انجام شد.

در روز نخست برپایی این بیمارستان از خانواده شهید بازگیر، که از شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در این منطقه می‌باشد، با حضور فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان تجلیل شد.