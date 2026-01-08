استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر مبانی مشترک ادیان الهی، گفت: ایمان به حضور و نظارت همیشگی خداوند متعال، نخستین و مهم‌ترین وجه اشتراک پیروان ادیان الهی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رضا رحمانی در دیدار با زعما و هم‌وطنان ارمنی شهرستان ارومیه، آذربایجان‌غربی را جلوه‌ای روشن از همزیستی مسالمت‌آمیز ادیان و مذاهب مختلف دانسته و افزود: مسیحیان، مسلمانان، آشوریان، ارامنه، شیعه و سنی، سال‌هاست در کنار یکدیگر با احترام و برادری زندگی می‌کنند و امروز این تنوع و همدلی، فرصتی ارزشمند برای ورود استان به مرحله‌ای نو از توسعه و پیشرفت به شمار می‌رود.

وی همچنین با اشاره به جایگاه راهبردی استان، خاطرنشان کرد: آذربایجان‌غربی دروازه و پیشانی ایران است و از همه اقوام و پیروان ادیان دعوت می‌کنیم با سرمایه‌گذاری و مشارکت فعال، در مسیر آبادانی و شکوفایی استان نقش‌آفرینی کنند.

استاندار آذربایجان‌غربی در پایان با قدردانی از نمایندگان فعال ارامنه و آشوریان در مجلس شورای اسلامی، افزود: آذربایجان‌غربی به ظرفیتی رسیده که می‌تواند وحدت و همدلی را به دنیا نشان دهد و یقین داریم هرچه همت و همراهی بیشتر باشد، توفیق و برکت الهی نیز افزون‌تر خواهد شد.