بازدید استاندار آذربایجانغربی از خانه سالمندان حضرت یوسف ارومیه
رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی با حضور در خانه سالمندان حضرت یوسف ارومیه، از بخشهای مختلف این مرکز بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ استاندار آذربایجانغربی در این بازدید ضمن گفتوگو با سالمندان و کارکنان مجموعه، از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات، وضعیت رفاهی و نیازهای این مرکز قرار گرفت.
رضا رحمانی همچنین با تأکید بر اهمیت تکریم سالمندان و لزوم ارتقای کیفیت خدماترسانی به این قشر، دستورات لازم را برای بررسی و پیگیری مسائل و مطالبات مطرح شده صادر کرد.
وی در پایان از تلاشهای مدیران و کارکنان خانه سالمندان حضرت یوسف در خدمترسانی به سالمندان قدردانی کرده و حمایت از مراکز نگهداری سالمندان را از اولویتهای اجتماعی استان برشمرد.