به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ استاندار آذربایجان‌غربی در این بازدید ضمن گفت‌و‌گو با سالمندان و کارکنان مجموعه، از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات، وضعیت رفاهی و نیاز‌های این مرکز قرار گرفت.

رضا رحمانی همچنین با تأکید بر اهمیت تکریم سالمندان و لزوم ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به این قشر، دستورات لازم را برای بررسی و پیگیری مسائل و مطالبات مطرح شده صادر کرد.

وی در پایان از تلاش‌های مدیران و کارکنان خانه سالمندان حضرت یوسف در خدمت‌رسانی به سالمندان قدردانی کرده و حمایت از مراکز نگهداری سالمندان را از اولویت‌های اجتماعی استان برشمرد.