دیدار استاندار آذربایجانغربی با وزیر راه و شهرسازی
رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی با فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ وزیر راه و شهرسازی در این دیدار ضمن اعلام حمایت از طرحهای اولویتدار آذربایجانغربی، گفت: برنامهریزی برای تکمیل پروژههای مهم و بهبود شاخصهای حملونقل و مسکن در آذربایجانغربی در دستورکار خواهد بود.
استاندار آذربایجانغربی نیز با تأکید بر موقعیت راهبردی استان در کریدورهای ترانزیتی کشور، خواستار تسریع در اجرای پروژههای نیمهتمام و تخصیص اعتبارات لازم به حوزههای مختلف شد.
در این دیدار آخرین وضعیت پروژههای عمرانی، حملونقل و زیرساختی استان از جمله راههای مواصلاتی، توسعه راههای روستایی، پروژههای ریلی و مسکن مورد بررسی قرار گرفت.