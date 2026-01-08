رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ وزیر راه و شهرسازی در این دیدار ضمن اعلام حمایت از طرح‌های اولویت‌دار آذربایجان‌غربی، گفت: برنامه‌ریزی برای تکمیل پروژه‌های مهم و بهبود شاخص‌های حمل‌ونقل و مسکن در آذربایجان‌غربی در دستورکار خواهد بود.

استاندار آذربایجان‌غربی نیز با تأکید بر موقعیت راهبردی استان در کریدور‌های ترانزیتی کشور، خواستار تسریع در اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام و تخصیص اعتبارات لازم به حوزه‌های مختلف شد.

در این دیدار آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی، حمل‌ونقل و زیرساختی استان از جمله راه‌های مواصلاتی، توسعه راه‌های روستایی، پروژه‌های ریلی و مسکن مورد بررسی قرار گرفت.