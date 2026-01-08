برگزاری نشست مشترک استاندار آذربایجانغربی با اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس
نشست مشترک رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی با اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با هدف بررسی مسائل و چالشهای حوزه آموزش عالی، مدارس، پژوهش و فناوری استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ نشست مشترک رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی با اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با هدف بررسی مسائل و چالشهای حوزه آموزش عالی، مدارس، پژوهش و فناوری استان برگزار شد.
استاندار آذربایجانغربی در این نشست با تأکید بر نقش کلیدی آموزش و پژوهش در توسعه پایدار استان، گفت: تقویت زیرساختهای آموزشی، حمایت از دانشگاهها و مراکز پژوهشی و توجه ویژه به ظرفیتهای علمی و نخبگان آذربایجانغربی ضروری است.
اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس نیز ضمن بررسی مطالبات و نیازهای آموزشی استان، بر پیگیری مسائل مطرحشده در سطح ملی و همکاری نزدیکتر میان دولت و مجلس برای ارتقای شاخصهای آموزشی و فناوری آذربایجانغربی تأکید کردند.
بررسی راهکارهای توسعه آموزش مهارتی، تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت و حمایت از شرکتهای دانشبنیان از دیگر محورهای این نشست بود.