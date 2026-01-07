معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: حاج‌قاسم در عرصه سیاسی و دیپلماسی، سیاست را اخلاقی کرد نه اینکه اخلاق را سیاسی کرده باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سردار حسین معروفی چهارشنبه شب در اجلاسیه پایانی هفته مقاومت و بزرگداشت ششمین سالگرد سردار سپهبد شهید سلیمانی افزود: حاج قاسم به هیچکس توهین نکرد، دست همه را گرفت، جامع‌الاطراف بود سیاسی‌باز و سیاسی‌کار نشد.

وی با بیان اینکه سیاست او منافع بزرگ جهان اسلام و مسلمین بود تصریح کرد: او یک انقلابی غیرمحافظه‌کار بود و پیشبرد نظام و انقلاب را دنبال می‌کرد و فراتر از ماموریت‌محوری، رسالت‌محورِ انقلابی بود.

سردار معروفی با اشاره به سه حوزه اعتقادی، عملکردی و روحیه انقلابی شهید سلیمانی گفت: سردار سلیمانی با گذشت از جان و مال و آبرو و عزیزان خود و با عبور از گناه به چنین مقامی دست یافت.

وی با اشاره به فرمایش حاج قاسم مبنی بر اینکه تا شهید زندگی نکنی، شهید نمی‌شوی تصریح کرد: ایشان از طهارت روح و جسم برخوردار شده و متوسل به اهل بیت بود و به خداوند حُسن ظن داشت.

سردار معروفی با بیان اینکه شهید سلیمانی وابسته به دنیا نبود و اساسا نمی‌توان شهیدی پیدا کرد که عقبه مادی داشته باشد و بتواند به راحتی از جان خود بگذرد اظهار کرد: شهید سلیمانی آبروی خود را خرج قرآن، اهل بیت (ع)، عاشورا و زمینه ظهور کرد.

وی تصریح کرد: حاج‌قاسم در ۱۳ دی ۹۸ به خاطر ما شهید شد، اما خانواده ایشان ۲۱ سال با شهید بودن او زندگی کردند، زیرا هر بار که از خانواده جدا می‌شد امیدی به بازگشت او نبود و احتمال شهادت حتی در همین کرمان و یا روستای قنات‌ملک هم وجود داشت.

معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به وصیت سردار دل‌ها مبنی بر خاکسپاری ایشان در کنار شهید عارف محمدحسین یوسف‌الهی افزود: ده‌ها شهید دیگر از جمله حاج یونس و طیاری و پایدار تا جمالی و احمد سلیمانی هر کدام یک لشکر و دنیای معرفت بودند.

وی یکی از مصادیق انقلابیگری سپهبد شهید سلیمانی را توجه دادن به تمرکز بر روی دشمن دانست و تأکید کرد: شهید سلیمانی فریاد می‌زد روی دشمن متمرکز شوید که این از اصول است تا دشمن نتواند در جامعه انشقاق ایجاد کند.

وی گفت: دشمن منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ما دست از دشمنی برنمی دارد و نه قابل اعتماد است و نه قابل اطمینان و نه قابل پیش‌بینی است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار کرد: لذا امروز این را می‌بینیم؛ به اظهارات دشمن در جنگ ۱۲ روزه مبنی بر پوششی بودن مذاکرات هم اشاره و تصریح کرد: دشمن حدی برای توقف ندارد.

وی ادامه داد: دشمن شناسی شهید سلیمانی فوق العاده بود، پس روی دشمن متمرکز شوید تا وحدت و تولید قدرت ایجاد شود.

سردار معروفی گفت: مسئولان پاسخگوی اعتراض صنفی به حق مردم و در کنار مردم باشند.

وی با تاکید بر اینکه صف مردم از اغتشاشگران جدا است تصریح کرد: همه باید همت و کمک کنیم تا از این وضع عبور کنیم.

معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: دولتمردان و مسئولان برای حل مشکلات اقتصادی و معیشت مردم تلاش می‌کنند، اما ما باید مراقب باشیم تا دشمن موفق به بر هم زدن انسجام ما نشود و این همان چیزی است که حاج‌قاسم از ما می‌خواهد.