به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ استاندار آذربایجان‌غربی در این نشست با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی و تعامل مستمر میان دولت و نمایندگان مجلس، نقش مجمع نمایندگان را در پیگیری مطالبات مردم و جذب اعتبارات ملی بسیار مهم دانست.

نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نیز با طرح دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود، بر لزوم توجه ویژه به ظرفیت‌های مرزی، کشاورزی، صنعت و گردشگری آذربایجان‌غربی و رفع چالش‌های موجود تأکید کردند.

در این نشست آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی، مسائل اقتصادی و معیشتی، توسعه زیرساخت‌ها، اشتغال‌زایی و راهکار‌های تسریع در روند پیشرفت طرح‌های اولویت‌دار استان مورد بررسی و تبادل‌نظر قرار گرفت.