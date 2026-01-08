برگزاری نشست مشترک استاندار آذربایجانغربی با اعضای مجمع نمایندگان استان
نشست مشترک رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی با اعضای مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ استاندار آذربایجانغربی در این نشست با تأکید بر ضرورت همافزایی و تعامل مستمر میان دولت و نمایندگان مجلس، نقش مجمع نمایندگان را در پیگیری مطالبات مردم و جذب اعتبارات ملی بسیار مهم دانست.
نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نیز با طرح دیدگاهها و پیشنهادهای خود، بر لزوم توجه ویژه به ظرفیتهای مرزی، کشاورزی، صنعت و گردشگری آذربایجانغربی و رفع چالشهای موجود تأکید کردند.
در این نشست آخرین وضعیت پروژههای عمرانی، مسائل اقتصادی و معیشتی، توسعه زیرساختها، اشتغالزایی و راهکارهای تسریع در روند پیشرفت طرحهای اولویتدار استان مورد بررسی و تبادلنظر قرار گرفت.