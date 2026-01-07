به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، براساس اعلام دانشگاه آزاد امتحانات دانشگاه آزاد واحد‌های بندرعباس، قشم و کیش مجازی شد.

در اطلاعیه شماره ۳ دانشگاه آزاد آمده است: امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۵، براساس درخواست دانشجویان و با موافقت مسئولان دانشگاه، امتحانات دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌های بندرعباس، قشم و کیش مجازی برگزار خواهند شد.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس اعلام کرد: جزئیات بیشتر درباره نحوه برگزاری امتحانات مجازی به زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.