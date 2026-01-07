پخش زنده
روابط عمومی دانشگاه آزاد واحد بندرعباس از برگزاری مجازی امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی کیش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، براساس اعلام دانشگاه آزاد امتحانات دانشگاه آزاد واحدهای بندرعباس، قشم و کیش مجازی شد.
در اطلاعیه شماره ۳ دانشگاه آزاد آمده است: امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۵، براساس درخواست دانشجویان و با موافقت مسئولان دانشگاه، امتحانات دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای بندرعباس، قشم و کیش مجازی برگزار خواهند شد.
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس اعلام کرد: جزئیات بیشتر درباره نحوه برگزاری امتحانات مجازی به زودی اطلاعرسانی خواهد شد.