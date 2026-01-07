استاندار کرمان با اشاره به تشکیل انجمن «راهبران توسعه استان» اظهار کرد: قدم نخست این انجمن امروز برداشته شد تا نخبگان استان حول محور توسعه ساماندهی شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، دکتر محمدعلی طالبی روز چهارشنبه ۱۷ دی‌ماه در گفت‌وگویی رادیویی با اشاره به چشم‌انداز توسعه استان کرمان گفت: هفدهم دی‌ماه یادآور دو مناسبت مهم و اثرگذار در تاریخ و هویت فرهنگی استان کرمان است؛ نخست سالگرد خاکسپاری پیکر مطهر شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و دوم سالروز ولادت خواجوی کرمانی که هر دو از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند

وی افزود: یاد و خاطره نقش‌آفرینی ماندگار شهید سلیمانی در تقویت وحدت و انسجام ملت ایران و مقابله با توطئه‌های دشمنان در اذهان مردم ماندگار است.

استاندار کرمان گفت: اولویت‌های توسعه‌ای استان در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به‌صورت جامع در سند «کرمان برفراز» پیش‌بینی شده است.