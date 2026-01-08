مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: ۲ بیمارستان و یک ندامتگاه با مشارکت سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی در سطح استان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ پیمان آرامون در دیدار معاون وزیر راه و شهرسازی با استاندار آذربایجان‌غربی اظهار داشت: طرح احداث بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی سلماس که در حال حاضر پیشرفت ۵۰ درصدی دارد و تامین منابع مالی موجب بهره‌برداری هر چه سریعتر از این طرح می‌شود.

وی ادامه داد: این طرح در زمین ۵۲ هزار مترمربعی احداث می‌شود و ۱۸ هزار و ۵۰۰ مترمربع زیربنا دارد که در ۳ طبقه به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: پروژه بیمارستان ۳۰۵ تختخوابی میاندوآب نیز ۳۲ هزار و ۹۵۰ مترمربع زیربنا دارو که در زمینی به متراژ ۴۸ هزار و ۷۱۷ مترمربع احداث می‌شود.

آرامون افزود: این طرح نیز در ۵ طبقه به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به اجرای طرح ندامتگاه سلماس نیز افزود: احداث و تکمیل ندامتگاه سلماس در حال حاضر از پیشرفت ۹۰ درصدی برخوردار است و تکمیل و اتمام آن در مراحل پایانی قرار دارد.

وی بیان کرد: ساختمان این ندامتگاه با حدود هفت هزار مترمربع زیر بنای ساختمان اصلی و یک هزار و ۶۰۰ مترمربع ساختمان جانبی دارای امکانات استاندارد، بند‌های مجزا، ساختمان اداری و کارگاه‌‍‌های حرفه آموزی است.