اعضای هیأت عالی نظارت بر هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان خراسان جنوبی مشخص و منصوب شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مصطفی نخعی، نماینده شهرستانهای نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس هیأت عالی نظارت استان، سلمان اسحاقی نماینده شهرستانهای قاینات و زیرکوه به عنوان سخنگو، محمد نصیری نماینده شهرستانهای طبس، فردوس، سرایان و بشرویه به عنوان نایب رئیس و سید مهدی ابراهیمی به عنوان دبیر این هیأت منصوب شدند.
هیئت عالی نظارت استان مسئولیت تأیید معتمدان محلی، بررسی صلاحیت داوطلبان، نظارت بر تبلیغات انتخاباتی، فرآیند رأیگیری و تأیید نهایی نتایج انتخابات را بر عهده دارد.
دبیرهیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی خراسان جنوبی گفت: بیطرفی، قانونمداری و صیانت از حقالناس، ستونهای اصلی نظارت بر انتخابات شوراهاست.
سیدمهدی ابراهیمی افزود: جلسه آموزشی و توجیهی هیأتهای نظارت خراسان جنوبی به صورت وبیناری با هیات مرکزی نظارت کشور برگزار شد.
وی گفت: در این جلسه که با حضور اعضای هیات نظارت ۱۲ شهرستان و ۲۹ بخش خراسان جنوبی برگزار شد جلیل زاده معاون حقوقی هیأت مرکزی به همراه مدرسین، با تبیین وظایف و اختیارات هیاتهای نظارت، به تشریح قوانین و مقررات انتخابات پرداختند.
دبیر هیأت نظارت بر هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی استان خراسان جنوبی بر حاکمیت قانون، رعایت حق الناس، هماهنگی میان بخش نظارت و اجرا و ضرورت بازسازی اعتماد عمومی، تاکید کرد و افزود: رفتار و عملکرد مسئولان انتخاباتی باید بهگونهای باشد که زمینه مشارکت حداکثری مردم در انتخابات فراهم شود.
هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات میاندورهای مجلس، در اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.