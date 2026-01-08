معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی گفت: با اجرای الگوی مشارکت بخش خصوصی، طرح‌های عمرانی از جمله احداث بیمارستان در آذربایجان‌غربی وارد مرحله‌ای تازه از سرعت و کیفیت می‌شود .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ علی نوذرپور در دیدار با استاندار آذربایجان‌غربی اظهار داشت: مشارکت بخش خصوصی اجری سریع‌تر طرح‌ها را رقم می‌زند و این مشارکت در احداث بیمارستان میاندوآب زمینه‌ساز بهره‌برداری هر چه سریع‌تر از طرح می‌شود.

وی ادامه داد: همراهی دستگاه‌های اجرایی مربوطه و به اجرا درآمدن الگوی مشارکت بخش خصوصی در آذربایجان‌غربی لازم و ضروری بوده و باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی گفت: ۲ بیمارستان در آذربایجان‌غربی در دست اجراست که تامین منابع مالی و تخصیص اعتبارات لازم برای این طرح‌ها با جدیت دنبال می‌شود.

نوذرپور افزود: استفاده از توان بخش خصوصی، در اجرای این طرح‌های بیمارستانی علاوه بر تسریع در روند اجرای پروژه‌ها، کیفیت و بهره‌وری طرح‌ها را نیز افزایش خواهد داد.

وی با اشاره به ظرفیت‌ها و نیاز‌های آذربایجان‌غربی، بر تسریع در اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام، به‌ویژه در حوزه ساختمان‌های دولتی، فضا‌های اداری و خدماتی تأکید کرده و افزود: وزارت راه و شهرسازی آمادگی دارد با همکاری استانداری، موانع اجرایی پروژه‌ها را برطرف کرده و روند تکمیل آنها را شتاب بخشد.